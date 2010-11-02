mephala написав:V2 MCC 5169: Химикалии и смежные вещества - нигде более не классифицированные
ИМХО это виноват ваш магазин простора взявший такое МСС
Це я прекрасно розумію. Переконаний, що 99,99% користувачів не назвуть жодного магазину, крім мережі Простор, хто має такий код. Думаю, що 99,99% погодяться з думкою, що асортимент мережі "Простор" дуже подібний до асортименту "Єви" чи "Ватсонса" та має підпадати під категорію "КРАСА".
Також, знаю про гарні умови, які пропонував Монобанк.
Як би поступив клієнтоорієнтований банк в цій ситуації? Вніс би зміни в програму лояльності. Як поступить Альфа? Зафіксує дане звернення та передасть у відповідний підрозділ, де про нього забудуть/на нього заб'ють, як і на інші важливі пропозиції форумчан.
dengon написав:Согласно правилам акции "Приведи друга" с 1 июля можно приводить друзей на дебетные карты. В приложении по реферальной ссылке дебетные карты не предлагает оформить - только кредитку. Я негодую.
Тобто кредитні вже не можна? А якщо у клієнта є кредитні, то я можу запросити його отримати дебетову і ми отримаєм бонуси?
mephala написав:V2 MCC 5169: Химикалии и смежные вещества - нигде более не классифицированные
ИМХО это виноват ваш магазин простора взявший такое МСС
Це я прекрасно розумію. Переконаний, що 99,99% користувачів не назвуть жодного магазину, крім мережі Простор, хто має такий код. Думаю, що 99,99% погодяться з думкою, що асортимент мережі "Простор" дуже подібний до асортименту "Єви" чи "Ватсонса" та має підпадати під категорію "КРАСА".
Також, знаю про гарні умови, які пропонував Монобанк.
Як би поступив клієнтоорієнтований банк в цій ситуації? Вніс би зміни в програму лояльності. Як поступить Альфа? Зафіксує дане звернення та передасть у відповідний підрозділ, де про нього забудуть/на нього заб'ють, як і на інші важливі пропозиції форумчан.
Ще треба перевірити в різних містах і магазинах, який код вони мають. Може якісь поодинокий випадок. Ось у Львові Простор - то косметика: Покупка (S1LV0VW8 ProStor7813(S1LV0VW8), LVOV, UKR,MCC 5977)