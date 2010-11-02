proftpd66 написав:банк за продукты получается 2% от платежа. Как тут получилось 3%? "чистый" бонус от банка?
По вашей логике банк за кино имеет больше 20%? Проценты кэшбека обычно никак не корелируют с размером интерченджа,а больше зависят от того какую категорию покупок банк хочет простимулировать, надеясь что это вернётся лояльностью клиентов
V2 написав:Це я прекрасно розумію. Переконаний, що 99,99% користувачів не назвуть жодного магазину, крім мережі Простор, хто має такий код. Думаю, що 99,99% погодяться з думкою, що асортимент мережі "Простор" дуже подібний до асортименту "Єви" чи "Ватсонса" та має підпадати під категорію "КРАСА".
У "Єви" такі ж МСС зустрічаються в деяких магазинах в залежності від налаштувань терміналу, у нас "Простор" з кошерним 5977. Так що тільки тестова покупка пакетика на касі, бо на смузістів надії мало))
dengon написав:Согласно правилам акции "Приведи друга" с 1 июля можно приводить друзей на дебетные карты. В приложении по реферальной ссылке дебетные карты не предлагает оформить - только кредитку. Я негодую.