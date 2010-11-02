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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7280728172827283>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:30

Re: Альфа-Банк

@Alfa_Bank, напомните, кешью действует и по валютным комфортам? (евро/доллар)

Если да - кешью начисляется по курсу блокировки или конечной проводки по счету?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:32

  proftpd66 написав:банк за продукты получается 2% от платежа. Как тут получилось 3%? "чистый" бонус от банка?

По вашей логике банк за кино имеет больше 20%? Проценты кэшбека обычно никак не корелируют с размером интерченджа,а больше зависят от того какую категорию покупок банк хочет простимулировать, надеясь что это вернётся лояльностью клиентов
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:48

Re: Альфа-Банк

V2 написав:Це я прекрасно розумію.
Переконаний, що 99,99% користувачів не назвуть жодного магазину, крім мережі Простор, хто має такий код.
Думаю, що 99,99% погодяться з думкою, що асортимент мережі "Простор" дуже подібний до асортименту "Єви" чи "Ватсонса" та має підпадати під категорію "КРАСА".

У "Єви" такі ж МСС зустрічаються в деяких магазинах в залежності від налаштувань терміналу, у нас "Простор" з кошерним 5977. Так що тільки тестова покупка пакетика на касі, бо на смузістів надії мало))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:50

Re: Альфа-Банк

Льоша вийшов зі свят? В МАБ не можна зайти.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:50

  Menwyy написав:@Alfa_Bank, напомните, кешью действует и по валютным комфортам? (евро/доллар)

Если да - кешью начисляется по курсу блокировки или конечной проводки по счету?

По кредитках по курсу блокування.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:51

  Кочевник написав:Льоша вийшов зі свят? В МАБ не можна зайти.


Допилюють можливість роздрукувати догові по депо, відкритому в МАБі :mrgreen:
V2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:52

  V2 написав:
  Кочевник написав:Льоша вийшов зі свят? В МАБ не можна зайти.


Допилюють можливість роздрукувати догові по депо, відкритому в МАБі :mrgreen:

триндєць. Шаблони порожні.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:59

  Кочевник написав:
  Menwyy написав:@Alfa_Bank, напомните, кешью действует и по валютным комфортам? (евро/доллар)

Если да - кешью начисляется по курсу блокировки или конечной проводки по счету?

По кредитках по курсу блокування.

то есть обычно есть еще и КБ на эти +10%, которые банк закладывает сверху? Норм :)
Menwyy
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:08

  Menwyy написав:
  Кочевник написав:
  Menwyy написав:@Alfa_Bank, напомните, кешью действует и по валютным комфортам? (евро/доллар)

Если да - кешью начисляется по курсу блокировки или конечной проводки по счету?

По кредитках по курсу блокування.

то есть обычно есть еще и КБ на эти +10%, которые банк закладывает сверху? Норм :)

Альфа уже давно блокирует по действующему курсу
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:10

  dengon написав:Согласно правилам акции "Приведи друга" с 1 июля можно приводить друзей на дебетные карты. В приложении по реферальной ссылке дебетные карты не предлагает оформить - только кредитку. Я негодую.

Саппорт говорит, приходите 15 числа за дебеткой :(
dengon
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