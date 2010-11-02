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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7280728172827283

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:10

  Menwyy написав:то есть обычно есть еще и КБ на эти +10%, которые банк закладывает сверху? Норм :)

ты же о валютных картах спрашиваешь, оплати потом проверь на какую сумму (курс) тебе начислили орехи. Например по твоим хотелкам тебе орешков на трату в баксах должны налить из расчета 26,25*1,10. Х там :mrgreen:
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:14

  SILVER_UA написав:
  Menwyy написав:то есть обычно есть еще и КБ на эти +10%, которые банк закладывает сверху? Норм :)

ты же о валютных картах спрашиваешь, оплати потом проверь на какую сумму (курс) тебе начислили орехи. Например по твоим хотелкам тебе орешков на трату в баксах должны налить из расчета 26,25*1,10. Х там :mrgreen:

ШТА?
Menwyy
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  #<1 ... 7280728172827283
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