Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
SILVER_UA
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Додано: Пон 01 лип, 2019 11:14
Menwyy
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Додано: Пон 01 лип, 2019 11:56
Київське №23, вул. Гришка, 3А, не змогли / не захотели выдать деньги с депозита не используя одно из 2-х бесплатных снятий по карте с кассы.
Інкогніто
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Додано: Пон 01 лип, 2019 11:57
M-Audio написав: Искатель написав:
"Сеанс неслыханной щедрости от Альфа-банка"?
Рыдаю. В кои веки нужны "круизные линии"... А нету
Согласен. Но тому, кто собрался бронировать круиз, реально сеанс неслыханной щедрости.
Олег1964
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Додано: Пон 01 лип, 2019 12:03
Basilio2020 написав: Карамболь написав: _Slava_
а дневной лимит в 50к я так понимаю можно увеличить звонком в КЦ?
денний ті ж самі 150, просто кілька разів по 49999
Вы сами проверяли-то сабж? через маб 50к и не копейкой больше даёт пополнить за день...
Карамболь
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Додано: Пон 01 лип, 2019 12:11
Искатель написав:
4% на АЗС и 3% на продукты? Это круто. Удивила Альфа, приятно удивила...
Первый месяц, когда можно выбрать 4 нормальных категории.
Угу.
Ну а по второму экку мона вааще шикаарные категории замастырить. Хто куды, а я на моори
Жалко жЫвотинка 2й месяц не кормлена
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 01 лип, 2019 12:57
Олег1964 написав: M-Audio написав: Искатель написав:
"Сеанс неслыханной щедрости от Альфа-банка"?
Рыдаю. В кои веки нужны "круизные линии"... А нету
Согласен. Но тому, кто собрался бронировать круиз, реально сеанс неслыханной щедрости.
Ну вот я и собрался. Только статусом не вышел.
M-Audio
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Додано: Пон 01 лип, 2019 13:07
Інкогніто написав:
Київське №23, вул. Гришка, 3А, не змогли / не захотели выдать деньги с депозита не используя одно из 2-х бесплатных снятий по карте с кассы.
Если депо на карте уже, то, как по мне, это логично...если ошибаюсь - поправьте.
Menwyy
Повідомлень: 880
З нами з: 22.12.08
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