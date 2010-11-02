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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7281728272837284>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:10

  Menwyy написав:то есть обычно есть еще и КБ на эти +10%, которые банк закладывает сверху? Норм :)

ты же о валютных картах спрашиваешь, оплати потом проверь на какую сумму (курс) тебе начислили орехи. Например по твоим хотелкам тебе орешков на трату в баксах должны налить из расчета 26,25*1,10. Х там :mrgreen:
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:14

  SILVER_UA написав:
  Menwyy написав:то есть обычно есть еще и КБ на эти +10%, которые банк закладывает сверху? Норм :)

ты же о валютных картах спрашиваешь, оплати потом проверь на какую сумму (курс) тебе начислили орехи. Например по твоим хотелкам тебе орешков на трату в баксах должны налить из расчета 26,25*1,10. Х там :mrgreen:

ШТА?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:56

Re: Альфа-Банк

Київське №23, вул. Гришка, 3А, не змогли / не захотели выдать деньги с депозита не используя одно из 2-х бесплатных снятий по карте с кассы.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:57

  M-Audio написав:
  Искатель написав:"Сеанс неслыханной щедрости от Альфа-банка"?

Рыдаю. В кои веки нужны "круизные линии"... А нету :-(


Согласен. Но тому, кто собрался бронировать круиз, реально сеанс неслыханной щедрости.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:03

  Basilio2020 написав:
  Карамболь написав:_Slava_ а дневной лимит в 50к я так понимаю можно увеличить звонком в КЦ?


денний ті ж самі 150, просто кілька разів по 49999

Вы сами проверяли-то сабж? через маб 50к и не копейкой больше даёт пополнить за день...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:11

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:4% на АЗС и 3% на продукты? Это круто. Удивила Альфа, приятно удивила...
Первый месяц, когда можно выбрать 4 нормальных категории.

Угу.

Ну а по второму экку мона вааще шикаарные категории замастырить. Хто куды, а я на моори :lol: :lol:
Зображення

Жалко жЫвотинка 2й месяц не кормлена :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:57

  Олег1964 написав:
  M-Audio написав:
  Искатель написав:"Сеанс неслыханной щедрости от Альфа-банка"?

Рыдаю. В кои веки нужны "круизные линии"... А нету :-(


Согласен. Но тому, кто собрался бронировать круиз, реально сеанс неслыханной щедрости.

Ну вот я и собрался. Только статусом не вышел.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:07

  Інкогніто написав:Київське №23, вул. Гришка, 3А, не змогли / не захотели выдать деньги с депозита не используя одно из 2-х бесплатных снятий по карте с кассы.

Если депо на карте уже, то, как по мне, это логично...если ошибаюсь - поправьте.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:23

  M-Audio написав:
  Олег1964 написав:
  Искатель написав:Рыдаю. В кои веки нужны "круизные линии"... А нету :-(


Согласен. Но тому, кто собрался бронировать круиз, реально сеанс неслыханной щедрости.

Ну вот я и собрался. Только статусом не вышел.


Могу поделиться :D
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:48

  clientage написав:Жалко жЫвотинка 2й месяц не кормлена :evil:

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vollena71
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