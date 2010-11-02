надо через менеджера и оформление платежки, а не сразу в кассу, тогда пройдет как снятие депозитных денег с карты
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Додано: Пон 01 лип, 2019 13:49
надо через менеджера и оформление платежки, а не сразу в кассу, тогда пройдет как снятие депозитных денег с карты
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Додано: Пон 01 лип, 2019 14:02
Re: Альфа-Банк
Уважаемый представитель банка, а можно уточнить алгоритм действия при снятии закончившегося депозита - потому как моя дочь в этом месяце будет забирать депо в Евро, который привязан к текущему счету в Евро (открыт в то "прекрасное" время когда Альфа изменила размеры бесплатности пакетов, выведя платинум-блэк за пределы "гарантированной суммы фонда" и потому пришлось переходить на более дешевый пакет с меньшим количеством карт, а депо в Евро был открыт еще до этих безобразий). Так вот вопрос - как получить депо наличными в день его окончания, чтобы он не упал на текущий счет? Нужно ли производить какие-то действия накануне - предупреждать отделение, в котором планируется забрать депо чтобы была в наличии необходимая сумма? Если что депо + % = около 600 Евро.
Додано: Пон 01 лип, 2019 14:07
Додано: Пон 01 лип, 2019 14:07
В Харькове с большим трудом, но всё таки заставил провести такую операцию. При этом пришлось менеджеру указывать пункт договора, где указано, что снятие вклада через кассу бесплатное и не подподает под ограничение в 2 снятия. В итоге менеджер консультировался у коллег как провести эту операцию. Алгоритм снятия был следующий: я через приложение заблокировал карту, после этого они смогли сформировать ордер на выдачу средств через кассу, после чего я обратно разблокировал карту через приложение. Очень кривая схема, я подозреваю что этот процесс нормально не автоматизирован, так как не выгоден банку.
Додано: Пон 01 лип, 2019 14:51
Re: Альфа-Банк
Друзья подскажите, какое максимальное число дополнительных карт к кредитке?
К дебетке вроде четыре можно выпускать, а по кредитке не могу найти инфу.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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