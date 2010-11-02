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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7281728272837284

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:49

  Menwyy написав:
  Інкогніто написав:Київське №23, вул. Гришка, 3А, не змогли / не захотели выдать деньги с депозита не используя одно из 2-х бесплатных снятий по карте с кассы.

Если депо на карте уже, то, как по мне, это логично...если ошибаюсь - поправьте.

надо через менеджера и оформление платежки, а не сразу в кассу, тогда пройдет как снятие депозитных денег с карты
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:02

Re: Альфа-Банк

  vollena71 написав:надо через менеджера и оформление платежки, а не сразу в кассу, тогда пройдет как снятие депозитных денег с карты

Уважаемый представитель банка, а можно уточнить алгоритм действия при снятии закончившегося депозита - потому как моя дочь в этом месяце будет забирать депо в Евро, который привязан к текущему счету в Евро (открыт в то "прекрасное" время когда Альфа изменила размеры бесплатности пакетов, выведя платинум-блэк за пределы "гарантированной суммы фонда" и потому пришлось переходить на более дешевый пакет с меньшим количеством карт, а депо в Евро был открыт еще до этих безобразий). Так вот вопрос - как получить депо наличными в день его окончания, чтобы он не упал на текущий счет? Нужно ли производить какие-то действия накануне - предупреждать отделение, в котором планируется забрать депо чтобы была в наличии необходимая сумма? Если что депо + % = около 600 Евро.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:07

  Інкогніто написав:Київське №23, вул. Гришка, 3А, не змогли / не захотели выдать деньги с депозита не используя одно из 2-х бесплатных снятий по карте с кассы.

так а вы сразу в кассу или к менеджеру?
если сразу в кассу побежали то кассир и не могла выдать так как вы хотели.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:07

  Інкогніто написав:Київське №23, вул. Гришка, 3А, не змогли / не захотели выдать деньги с депозита не используя одно из 2-х бесплатных снятий по карте с кассы.

В Харькове с большим трудом, но всё таки заставил провести такую операцию. При этом пришлось менеджеру указывать пункт договора, где указано, что снятие вклада через кассу бесплатное и не подподает под ограничение в 2 снятия. В итоге менеджер консультировался у коллег как провести эту операцию. Алгоритм снятия был следующий: я через приложение заблокировал карту, после этого они смогли сформировать ордер на выдачу средств через кассу, после чего я обратно разблокировал карту через приложение. Очень кривая схема, я подозреваю что этот процесс нормально не автоматизирован, так как не выгоден банку.
tarask
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:51

Re: Альфа-Банк

Друзья подскажите, какое максимальное число дополнительных карт к кредитке?
К дебетке вроде четыре можно выпускать, а по кредитке не могу найти инфу.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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