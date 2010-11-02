Додано: Пон 01 лип, 2019 14:51

Друзья подскажите, какое максимальное число дополнительных карт к кредитке?

К дебетке вроде четыре можно выпускать, а по кредитке не могу найти инфу.

Кто не пьёт, тот не рискует.