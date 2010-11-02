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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7282728372847285

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 16:53

  V2 написав:Шановна Alfa_Bank!
Маю для Вас цікаву пропозицію - відвідайте один з магазинів мережі "Prostor".
Там Вас чекають неймовірні відкриття - різноманітна косметика, засоби для макіяжу, волосся, гігієни, пральні порошки, парфуми ... Словом, все те, що допомагає підтримати, створити або підкреслити власний образ, який поєднує слово врода або ... краса.
Мережа, практично, повний аналог мереж "Єва" або "Watsons", та автори правил по бонусній програмі від "Альфи" чомусь з цим не знайомі.
Невже правила кешью писали якісь відлюдники, які не чистять зуби та не миють голову? Чи з магазинів косметики вони знають тільки "Єву", що знаходить в торговому центрі, де вони проводять вихідні?

:arrow: Тому, маю велике прохання - внесіть зміни в правила програми та додайте МСС 5169 в категорію краса!

:arrow: А ще хочу поцікавитись, як ситуація з додаванням до номерів колцентру мобільних номерів різних операторів, а не тільки 044 від Укртелекома? Питання актуальне, давно підіймалося, проте дивним чином затихло? :roll:

:arrow: Також хотів би дізнатися, на якій стадії вирішення перебуває питання запровадження можливості скачати договір по депо, відкритому в МАБі?
viewtopic.php?p=4668279#p4668279

Хочу нагадати, як в єдиному пориві форумчани морально підтримували банк - viewtopic.php?p=3462815#p3462815
Бо не просто вважали ті дії протиправними.
Вони вважали банк своїм. Вважали банк - партнером. Мали великий рівень лояльності до банку.
Мали...
Та чи матимуть? ...

З повагою

Доброго дня, V2. Ми дуже цінуємо і дякуємо за Вашу підтримку. Всі пропозиції, звичайно, розглядаються. На жаль, більш точно строків втілення надати можливості немає. Але я також, як і Ви сподіваюсь, що чекати залишилось зовсім трішечки :oops:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 17:51

  Ой+ написав:
  Искатель написав:4% на АЗС и 3% на продукты? Это круто. Удивила Альфа, приятно удивила...
Первый месяц, когда можно выбрать 4 нормальных категории.
Пошел я кредитный лимит поднимать по Максимуму...


Якщо з кредитки то гарно, але з дебетних карток не так уже і вигідно, бо, наприклад, хоча ідея дає по цим категоріям на 1 % менше, але якщо за кредитні і гасити за два місяці, то це ще як +2%.

а если сравнить с котобандой?
где за кредитные 1% а за свои продукты 2%, Кафе 3%, Одяг 3%, Подорожі 3%
так что все относительно...
mephala
 
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