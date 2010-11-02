V2 написав:Шановна Alfa_Bank! Маю для Вас цікаву пропозицію - відвідайте один з магазинів мережі "Prostor". Там Вас чекають неймовірні відкриття - різноманітна косметика, засоби для макіяжу, волосся, гігієни, пральні порошки, парфуми ... Словом, все те, що допомагає підтримати, створити або підкреслити власний образ, який поєднує слово врода або ... краса. Мережа, практично, повний аналог мереж "Єва" або "Watsons", та автори правил по бонусній програмі від "Альфи" чомусь з цим не знайомі. Невже правила кешью писали якісь відлюдники, які не чистять зуби та не миють голову? Чи з магазинів косметики вони знають тільки "Єву", що знаходить в торговому центрі, де вони проводять вихідні?
Тому, маю велике прохання - внесіть зміни в правила програми та додайте МСС 5169 в категорію краса!
А ще хочу поцікавитись, як ситуація з додаванням до номерів колцентру мобільних номерів різних операторів, а не тільки 044 від Укртелекома? Питання актуальне, давно підіймалося, проте дивним чином затихло?
Також хотів би дізнатися, на якій стадії вирішення перебуває питання запровадження можливості скачати договір по депо, відкритому в МАБі? viewtopic.php?p=4668279#p4668279
Хочу нагадати, як в єдиному пориві форумчани морально підтримували банк - viewtopic.php?p=3462815#p3462815 Бо не просто вважали ті дії протиправними. Вони вважали банк своїм. Вважали банк - партнером. Мали великий рівень лояльності до банку. Мали... Та чи матимуть? ...
З повагою
Доброго дня, V2. Ми дуже цінуємо і дякуємо за Вашу підтримку. Всі пропозиції, звичайно, розглядаються. На жаль, більш точно строків втілення надати можливості немає. Але я також, як і Ви сподіваюсь, що чекати залишилось зовсім трішечки
Искатель написав:4% на АЗС и 3% на продукты? Это круто. Удивила Альфа, приятно удивила... Первый месяц, когда можно выбрать 4 нормальных категории. Пошел я кредитный лимит поднимать по Максимуму...
Якщо з кредитки то гарно, але з дебетних карток не так уже і вигідно, бо, наприклад, хоча ідея дає по цим категоріям на 1 % менше, але якщо за кредитні і гасити за два місяці, то це ще як +2%.
а если сравнить с котобандой? где за кредитные 1% а за свои продукты 2%, Кафе 3%, Одяг 3%, Подорожі 3% так что все относительно...
Мне кажется что у Ой+ не корректный в принципе подход к сравнению. Если сравнивать то подобные вещи - если у Идеи сравнивается кредитка - то и у Аллы надо брать к рассмотрению ТОЛЬКО кредитки. Если же речь о алкиных дебетках - тогда и у Идеи надо сравнивать именно дебетки. А там насколько я знаю кишмишем и не пахнет
Alfa_Bank Ось скачування Договорів депо це актуально! По своєму депо звернувся за паперовою версією Договора у відділення,пояснював, працівниця довго та напружено дивилася у свій компютер. А оферету видали з іншими умовами. Мобільна версія оперативніша, все таки в більшості випадків з кодом легше!!!