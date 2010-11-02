Недавно отправлял СЭП с Ultra грн 3 x 50000 грн. (а не 49999) в один день - все 150000 грн. ушли очередным "поездом" и дошли до Ощада в тот же день
Для P2P согласно пункту 3.2.5 (входящий на дебет-карту) и 3.2.8 (исходящий) документа
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Додано: Пон 01 лип, 2019 21:10
Недавно отправлял СЭП с Ultra грн 3 x 50000 грн. (а не 49999) в один день - все 150000 грн. ушли очередным "поездом" и дошли до Ощада в тот же день
Для P2P согласно пункту 3.2.5 (входящий на дебет-карту) и 3.2.8 (исходящий) документа
Востаннє редагувалось wildlynx в Пон 01 лип, 2019 21:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 01 лип, 2019 21:10
Re: Альфа-Банк
Долг на РД никогда не писался на два дня раньше. Вот по рассрочкам никогда не считал... что могли РД+23 показывать и кроить два дня?! Тогда может сойтись с вашими словами, но только по рассрочам
Размер имеет значение.
Додано: Пон 01 лип, 2019 22:28
Re: Альфа-Банк
Дельте уже отдали?
Додано: Пон 01 лип, 2019 22:34
2XL
по РД правильно пишете. заранее никто не предупреждает. то я чет загнался.
а рассрочки перешедшие на обычный долг они же к сумме долга в грейсе добавляются.
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