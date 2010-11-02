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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7283728472857286

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 21:10

  Карамболь написав:
  Basilio2020 написав:
  Карамболь написав:_Slava_ а дневной лимит в 50к я так понимаю можно увеличить звонком в КЦ?


денний ті ж самі 150, просто кілька разів по 49999

Вы сами проверяли-то сабж? через маб 50к и не копейкой больше даёт пополнить за день...


Недавно отправлял СЭП с Ultra грн 3 x 50000 грн. (а не 49999) в один день - все 150000 грн. ушли очередным "поездом" и дошли до Ощада в тот же день 8)
Для P2P согласно пункту 3.2.5 (входящий на дебет-карту) и 3.2.8 (исходящий) документа https://alfabank.ua/upload/dkbo_mab.pdf должно быть так: лимит операции 50000UAH, дневной лимит = месячный лимит = 150000UAH. Но входящий P2P на кредитку отличается (3.2.6): лимит операции = дневной = 50000UAH, месячный лимит = 300000UAH.
Востаннє редагувалось wildlynx в Пон 01 лип, 2019 21:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 21:10

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  2XL написав:
mephala написав:сейчас грейс сделали до 62 дней.
И как в это "сделали" вписываются две даты?

вы раньше не гасили что ли грейс и РД?
алла всегда пишет в МАБе и смсках на 2 дня раньше что бы олени успели загасится по п2п.
гасите грейс и текущую задолженность в РД и все. только методами день в день.

Долг на РД никогда не писался на два дня раньше. Вот по рассрочкам никогда не считал... что могли РД+23 показывать и кроить два дня?! Тогда может сойтись с вашими словами, но только по рассрочам
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:28

Re: Альфа-Банк

Игорь Алексеевич написав:хотел заказать у аллы кредитку. :roll:
получил отказ.
хотя ранее накидали кредиток - конкорд, пумб, а-банк, юнекс, тас.
приват уже давно пользуюсь.
просрочке не было - нигде. :(

Дельте уже отдали?
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:34

2XL
по РД правильно пишете. заранее никто не предупреждает. то я чет загнался.
а рассрочки перешедшие на обычный долг они же к сумме долга в грейсе добавляются.
mephala
 
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