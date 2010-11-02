Карамболь написав:_Slava_ а дневной лимит в 50к я так понимаю можно увеличить звонком в КЦ?
денний ті ж самі 150, просто кілька разів по 49999
Вы сами проверяли-то сабж? через маб 50к и не копейкой больше даёт пополнить за день...
Недавно отправлял СЭП с Ultra грн 3 x 50000 грн. (а не 49999) в один день - все 150000 грн. ушли очередным "поездом" и дошли до Ощада в тот же день Для P2P согласно пункту 3.2.5 (входящий на дебет-карту) и 3.2.8 (исходящий) документа https://alfabank.ua/upload/dkbo_mab.pdf должно быть так: лимит операции 50000UAH, дневной лимит = месячный лимит = 150000UAH. Но входящий P2P на кредитку отличается (3.2.6): лимит операции = дневной = 50000UAH, месячный лимит = 300000UAH.
Востаннє редагувалось wildlynx в Пон 01 лип, 2019 21:25, всього редагувалось 2 разів.
вы раньше не гасили что ли грейс и РД? алла всегда пишет в МАБе и смсках на 2 дня раньше что бы олени успели загасится по п2п. гасите грейс и текущую задолженность в РД и все. только методами день в день.
Долг на РД никогда не писался на два дня раньше. Вот по рассрочкам никогда не считал... что могли РД+23 показывать и кроить два дня?! Тогда может сойтись с вашими словами, но только по рассрочам
Карамболь написав: Вы сами проверяли-то сабж? через маб 50к и не копейкой больше даёт пополнить за день...
Недавно отправлял СЭП с Ultra грн 3 x 50000 грн. (а не 49999) в один день - все 150000 грн. ушли очередным "поездом" и дошли до Ощада в тот же день Для P2P согласно пункту 3.2.5 (входящий на дебет-карту) и 3.2.8 (исходящий) документа https://alfabank.ua/upload/dkbo_mab.pdf должно быть так: лимит операции 50000UAH, дневной лимит = месячный лимит = 150000UAH. Но входящий P2P на кредитку отличается (3.2.6): лимит операции = дневной = 50000UAH, месячный лимит = 300000UAH.
При чём тут сэп? изначально речь шла о p2p пополнении пакетной карты... попробуйте пополнить свою ультру картой другого банка через маб... тогда-то и наступит момент истины - 50к/день и не копейкой больше...