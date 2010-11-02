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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2019 00:20
Nighthawk написав: IMPRINTER написав: Ethereum написав:
Шановна Alfa_Bank!
Коли буде IBAN європейський. Прийшов в банк,в свій ВІП,а там навіть про таке не чули. Як же мені $ перевести з Європи?
а что вы имеете ввиду под ВИП ? вы член А-клуба? ) или говноплатинумблэк это вип? )
пан вообще сильно в прикрученого бавиться.... то у Відні у казино відривався, то ще якась шняга.... Черговий віртуальний мульйонер
Ну я ж простий,як всі. Все чесно заробляю. Я ж не акурт який махінаціями скупляє недвигу тепер в Анталії)).
Питання конкретне ввів 300 євро і виграв пару штук,на який банк перевести,щоб не чіплялась податкова?
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Додано: Вів 02 лип, 2019 08:45
korovas2 написав: Игорь Алексеевич написав:
хотел заказать у аллы кредитку.
получил отказ.
хотя ранее накидали кредиток - конкорд, пумб, а-банк, юнекс, тас.
приват уже давно пользуюсь.
просрочке не было - нигде.
Дельте уже отдали?
не.... уже прошли все сроки позывной давности.
очень рад, что за моей историей следят на форуме.
буду знаменитым.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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