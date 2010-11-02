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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2019 00:20
Nighthawk написав: IMPRINTER написав: Ethereum написав:
Шановна Alfa_Bank!
Коли буде IBAN європейський. Прийшов в банк,в свій ВІП,а там навіть про таке не чули. Як же мені $ перевести з Європи?
а что вы имеете ввиду под ВИП ? вы член А-клуба? ) или говноплатинумблэк это вип? )
пан вообще сильно в прикрученого бавиться.... то у Відні у казино відривався, то ще якась шняга.... Черговий віртуальний мульйонер
Ну я ж простий,як всі. Все чесно заробляю. Я ж не акурт який махінаціями скупляє недвигу тепер в Анталії)).
Питання конкретне ввів 300 євро і виграв пару штук,на який банк перевести,щоб не чіплялась податкова?
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Додано: Вів 02 лип, 2019 10:20
greenozon нет там порога, покупай пакет и будет тебе А-клуб. Мне периодически пытаются его продать, но минусов по сравнению с обычной Альфой больше, чем плюсов, как по мне.
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