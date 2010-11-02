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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7284728572867287

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 00:20

  Nighthawk написав:
  IMPRINTER написав:
  Ethereum написав:Шановна Alfa_Bank!
Коли буде IBAN європейський. Прийшов в банк,в свій ВІП,а там навіть про таке не чули. Як же мені $ перевести з Європи?


а что вы имеете ввиду под ВИП ? вы член А-клуба? ) или говноплатинумблэк это вип? )


пан вообще сильно в прикрученого бавиться.... то у Відні у казино відривався, то ще якась шняга.... Черговий віртуальний мульйонер :mrgreen:


Ну я ж простий,як всі. Все чесно заробляю. Я ж не акурт який махінаціями скупляє недвигу тепер в Анталії)).
Питання конкретне ввів 300 євро і виграв пару штук,на який банк перевести,щоб не чіплялась податкова?
Ethereum
 
Повідомлень: 593
З нами з: 11.02.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:20

greenozon нет там порога, покупай пакет и будет тебе А-клуб. Мне периодически пытаются его продать, но минусов по сравнению с обычной Альфой больше, чем плюсов, как по мне.
Seva
 
Повідомлень: 162
З нами з: 16.03.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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  #<1 ... 7284728572867287
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