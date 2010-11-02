Ethereum написав:Шановна Alfa_Bank! Коли буде IBAN європейський. Прийшов в банк,в свій ВІП,а там навіть про таке не чули. Як же мені $ перевести з Європи?
а что вы имеете ввиду под ВИП ? вы член А-клуба? ) или говноплатинумблэк это вип? )
пан вообще сильно в прикрученого бавиться.... то у Відні у казино відривався, то ще якась шняга.... Черговий віртуальний мульйонер
Ну я ж простий,як всі. Все чесно заробляю. Я ж не акурт який махінаціями скупляє недвигу тепер в Анталії)). Питання конкретне ввів 300 євро і виграв пару штук,на який банк перевести,щоб не чіплялась податкова?
Искатель написав:4% на АЗС и 3% на продукты? Это круто. Удивила Альфа, приятно удивила... Первый месяц, когда можно выбрать 4 нормальных категории. Пошел я кредитный лимит поднимать по Максимуму...
Якщо з кредитки то гарно, але з дебетних карток не так уже і вигідно, бо, наприклад, хоча ідея дає по цим категоріям на 1 % менше, але якщо за кредитні і гасити за два місяці, то це ще як +2%.
Конечно, с кредитки. Я под это дело по "Максимуму" даже кредитный лимит поднял: воспользовался кнопкой в мобильном приложении. Запросил +12,2к к действующему. Предложили заполнить анкету и дали +5к. Тоже неплохо. С учетом того, что в этом месяце Продукты+АЗС+Кафе,рестораны+Кино, имеет смысл выбрать по максимуму. Б5 ТАСина в этом месяце отдыхает.
Искатель написав:4% на АЗС и 3% на продукты? Это круто. Удивила Альфа, приятно удивила... Первый месяц, когда можно выбрать 4 нормальных категории. Пошел я кредитный лимит поднимать по Максимуму...
Якщо з кредитки то гарно, але з дебетних карток не так уже і вигідно, бо, наприклад, хоча ідея дає по цим категоріям на 1 % менше, але якщо за кредитні і гасити за два місяці, то це ще як +2%.
а если сравнить с котобандой? где за кредитные 1% а за свои продукты 2%, Кафе 3%, Одяг 3%, Подорожі 3% так что все относительно...
А нафига мне за свои-то? Не, Моно-карта в этом месяце отдыхает... И потом... я перечислил 4 категории, которые я выбрал: 1) продукты; 2) АЗС; 3) кафе-рестораны; 4) кино. Выберете на Моно-карте 4 категории сразу, тогда и сравним
Seva написав:greenozon нет там порога, покупай пакет и будет тебе А-клуб. Мне периодически пытаются его продать, но минусов по сравнению с обычной Альфой больше, чем плюсов, как по мне.
можете розповісти більше? бо мені називали (працівник з банку) те , що я писав
Просто покупаете пакет услуг - клуб (5500 ежегодная плата и 500 месячная комиссия) или элит(10000 ежегодно и 1000 ежемесячно). Если у вас на счётах 50000 $ - то за клуб ежегодная плата не взимается, если 100000 - то ежегодная за елит https://a-club.alfabank.com.ua/wp-conte ... ty-RUS.pdf
mephala написав:V2 MCC 5169: Химикалии и смежные вещества - нигде более не классифицированные
ИМХО это виноват ваш магазин простора взявший такое МСС
Це я прекрасно розумію. Переконаний, що 99,99% користувачів не назвуть жодного магазину, крім мережі Простор, хто має такий код. Думаю, що 99,99% погодяться з думкою, що асортимент мережі "Простор" дуже подібний до асортименту "Єви" чи "Ватсонса" та має підпадати під категорію "КРАСА".
Також, знаю про гарні умови, які пропонував Монобанк.
Як би поступив клієнтоорієнтований банк в цій ситуації? Вніс би зміни в програму лояльності. Як поступить Альфа? Зафіксує дане звернення та передасть у відповідний підрозділ, де про нього забудуть/на нього заб'ють, як і на інші важливі пропозиції форумчан.
V2, звернення зафіксоване та, дійсно, передано до відповідного підрозділу. Але все-таки наголошую, що МСС код залежить від торгівельної точки як вони зареєстровані Згідно правил: "5.8. Банк не несе відповідальності за налаштування МСС-коду, оскільки останній є кодом категорії продавця та присвоюється торговій точці її банком-еквайром." Чому магазин "Простор" називає все те, «що допомагає підтримати, створити або підкреслити власний образ, який поєднує слово врода або ... краса», МСС кодом - "Хімікалії і суміжні речовини" ??? Я вважаю, що за цим питанням, є сенс також звернуться до магазину "Простор".
vollena71 написав:надо через менеджера и оформление платежки, а не сразу в кассу, тогда пройдет как снятие депозитных денег с карты
Уважаемый представитель банка, а можно уточнить алгоритм действия при снятии закончившегося депозита - потому как моя дочь в этом месяце будет забирать депо в Евро, который привязан к текущему счету в Евро (открыт в то "прекрасное" время когда Альфа изменила размеры бесплатности пакетов, выведя платинум-блэк за пределы "гарантированной суммы фонда" и потому пришлось переходить на более дешевый пакет с меньшим количеством карт, а депо в Евро был открыт еще до этих безобразий). Так вот вопрос - как получить депо наличными в день его окончания, чтобы он не упал на текущий счет? Нужно ли производить какие-то действия накануне - предупреждать отделение, в котором планируется забрать депо чтобы была в наличии необходимая сумма? Если что депо + % = около 600 Евро.
Добрый день, Flamingo. Уточните, мобильный номер телефона Вашей дочери и ее ФИО в личном сообщении, проверю более детально