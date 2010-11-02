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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7285728672877288>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 00:20

  Nighthawk написав:
  IMPRINTER написав:
  Ethereum написав:Шановна Alfa_Bank!
Коли буде IBAN європейський. Прийшов в банк,в свій ВІП,а там навіть про таке не чули. Як же мені $ перевести з Європи?


а что вы имеете ввиду под ВИП ? вы член А-клуба? ) или говноплатинумблэк это вип? )


пан вообще сильно в прикрученого бавиться.... то у Відні у казино відривався, то ще якась шняга.... Черговий віртуальний мульйонер :mrgreen:


Ну я ж простий,як всі. Все чесно заробляю. Я ж не акурт який махінаціями скупляє недвигу тепер в Анталії)).
Питання конкретне ввів 300 євро і виграв пару штук,на який банк перевести,щоб не чіплялась податкова?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:20

greenozon нет там порога, покупай пакет и будет тебе А-клуб. Мне периодически пытаются его продать, но минусов по сравнению с обычной Альфой больше, чем плюсов, как по мне.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:11

  Ой+ написав:
  Искатель написав:4% на АЗС и 3% на продукты? Это круто. Удивила Альфа, приятно удивила...
Первый месяц, когда можно выбрать 4 нормальных категории.
Пошел я кредитный лимит поднимать по Максимуму...


Якщо з кредитки то гарно, але з дебетних карток не так уже і вигідно, бо, наприклад, хоча ідея дає по цим категоріям на 1 % менше, але якщо за кредитні і гасити за два місяці, то це ще як +2%.

Конечно, с кредитки. Я под это дело по "Максимуму" даже кредитный лимит поднял: воспользовался кнопкой в мобильном приложении. Запросил +12,2к к действующему. Предложили заполнить анкету и дали +5к. Тоже неплохо. С учетом того, что в этом месяце Продукты+АЗС+Кафе,рестораны+Кино, имеет смысл выбрать по максимуму.
Б5 ТАСина в этом месяце отдыхает.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:13

  mephala написав:
  Ой+ написав:
  Искатель написав:4% на АЗС и 3% на продукты? Это круто. Удивила Альфа, приятно удивила...
Первый месяц, когда можно выбрать 4 нормальных категории.
Пошел я кредитный лимит поднимать по Максимуму...


Якщо з кредитки то гарно, але з дебетних карток не так уже і вигідно, бо, наприклад, хоча ідея дає по цим категоріям на 1 % менше, але якщо за кредитні і гасити за два місяці, то це ще як +2%.

а если сравнить с котобандой?
где за кредитные 1% а за свои продукты 2%, Кафе 3%, Одяг 3%, Подорожі 3%
так что все относительно...

А нафига мне за свои-то? :) Не, Моно-карта в этом месяце отдыхает...
И потом... я перечислил 4 категории, которые я выбрал:
1) продукты;
2) АЗС;
3) кафе-рестораны;
4) кино.
Выберете на Моно-карте 4 категории сразу, тогда и сравним :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:16

  Игорь Алексеевич написав:хотел заказать у аллы кредитку. :roll:
получил отказ.
хотя ранее накидали кредиток - конкорд, пумб, а-банк, юнекс, тас.
приват уже давно пользуюсь.
просрочке не было - нигде. :(

Набрали всякого г...а, а то, что реально стоит... не дают.
И потом, Вы - токсичный клиент. Думаете, здесь все забыли, как Вы Дельту кинули? Не-а...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:19

  Seva написав:greenozon нет там порога, покупай пакет и будет тебе А-клуб. Мне периодически пытаются его продать, но минусов по сравнению с обычной Альфой больше, чем плюсов, как по мне.


можете розповісти більше?
бо мені називали (працівник з банку) те , що я писав
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:19

  maxprofit написав:Колеги, ліміта в 500 горішків у міс. нема наразі? Можна отримати кеш"ю на весь кред.ліміт (40000 грн, наприклад)

Месячный лимит вывода - 6211 грн грязными, т.е. 5000 грн чистоганом. Так что задействуете весь свой лимит, еще и останется место :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:33

  greenozon написав:
  Seva написав:greenozon нет там порога, покупай пакет и будет тебе А-клуб. Мне периодически пытаются его продать, но минусов по сравнению с обычной Альфой больше, чем плюсов, как по мне.


можете розповісти більше?
бо мені називали (працівник з банку) те , що я писав

Просто покупаете пакет услуг - клуб (5500 ежегодная плата и 500 месячная комиссия) или элит(10000 ежегодно и 1000 ежемесячно).
Если у вас на счётах 50000 $ - то за клуб ежегодная плата не взимается, если 100000 - то ежегодная за елит
https://a-club.alfabank.com.ua/wp-conte ... ty-RUS.pdf
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:43

  V2 написав:
  mephala написав:V2
MCC 5169: Химикалии и смежные вещества - нигде более не классифицированные

ИМХО это виноват ваш магазин простора взявший такое МСС


Це я прекрасно розумію.
Переконаний, що 99,99% користувачів не назвуть жодного магазину, крім мережі Простор, хто має такий код.
Думаю, що 99,99% погодяться з думкою, що асортимент мережі "Простор" дуже подібний до асортименту "Єви" чи "Ватсонса" та має підпадати під категорію "КРАСА".

Також, знаю про гарні умови, які пропонував Монобанк.

Як би поступив клієнтоорієнтований банк в цій ситуації? Вніс би зміни в програму лояльності.
Як поступить Альфа? Зафіксує дане звернення та передасть у відповідний підрозділ, де про нього забудуть/на нього заб'ють, як і на інші важливі пропозиції форумчан.

V2, звернення зафіксоване та, дійсно, передано до відповідного підрозділу. Але все-таки наголошую, що МСС код залежить від торгівельної :? точки як вони зареєстровані :?:
Згідно правил:
"5.8. Банк не несе відповідальності за налаштування МСС-коду, оскільки останній є кодом категорії продавця та присвоюється торговій точці її банком-еквайром."
Чому магазин "Простор" називає все те, «що допомагає підтримати, створити або підкреслити власний образ, який поєднує слово врода або ... краса», МСС кодом - "Хімікалії і суміжні речовини" ???
Я вважаю, що за цим питанням, є сенс також звернуться до магазину "Простор".
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:08

  Flamingo написав:
  vollena71 написав:надо через менеджера и оформление платежки, а не сразу в кассу, тогда пройдет как снятие депозитных денег с карты

Уважаемый представитель банка, а можно уточнить алгоритм действия при снятии закончившегося депозита - потому как моя дочь в этом месяце будет забирать депо в Евро, который привязан к текущему счету в Евро (открыт в то "прекрасное" время когда Альфа изменила размеры бесплатности пакетов, выведя платинум-блэк за пределы "гарантированной суммы фонда" и потому пришлось переходить на более дешевый пакет с меньшим количеством карт, а депо в Евро был открыт еще до этих безобразий). Так вот вопрос - как получить депо наличными в день его окончания, чтобы он не упал на текущий счет? Нужно ли производить какие-то действия накануне - предупреждать отделение, в котором планируется забрать депо чтобы была в наличии необходимая сумма? Если что депо + % = около 600 Евро.

Добрый день, Flamingo. Уточните, мобильный номер телефона Вашей дочери и ее ФИО в личном сообщении, проверю более детально :lol:
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