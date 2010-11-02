Flamingo написав:

vollena71 написав: надо через менеджера и оформление платежки, а не сразу в кассу, тогда пройдет как снятие депозитных денег с карты надо через менеджера и оформление платежки, а не сразу в кассу, тогда пройдет как снятие депозитных денег с карты

Уважаемый представитель банка, а можно уточнить алгоритм действия при снятии закончившегося депозита - потому как моя дочь в этом месяце будет забирать депо в Евро, который привязан к текущему счету в Евро (открыт в то "прекрасное" время когда Альфа изменила размеры бесплатности пакетов, выведя платинум-блэк за пределы "гарантированной суммы фонда" и потому пришлось переходить на более дешевый пакет с меньшим количеством карт, а депо в Евро был открыт еще до этих безобразий). Так вот вопрос - как получить депо наличными в день его окончания, чтобы он не упал на текущий счет? Нужно ли производить какие-то действия накануне - предупреждать отделение, в котором планируется забрать депо чтобы была в наличии необходимая сумма? Если что депо + % = около 600 Евро.