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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2019 12:11
По реферальной ссылке открыл КК "Максимум" 28.05.19. Тридцать один день на исходе, "...а Германа всё нету"(((.
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 12:22
greenozon
если ты в А-клубе - в обычных отделениях твои счета не видны, ходи только в клубные, которых три штуки в Киеве и звони только в отдельный КЦ. Двух бесплатных снятий со счетов нет, только если деньги неделю полежали на депо. Бесплатного СЭПа нет, 1%. И продуктов интересных как бы и нет - бонусная программа стандартная Мастеркардовская, никаких тебе 3% кэшбэка, как на Трэвеле.
Если бы они продавали эту карточку без А-клуба - я бы ее за эти 5к купил, только чтобы в Борисполе на прилет фастлайн работал. А так выходит, ты платишь деньги, а потом тебе за твои же деньги некоторые услуги, которые для пересичных бесплатные, становятся платными. Ну такое
Зато понты
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Додано: Вів 02 лип, 2019 13:39
Что-то Алка не торопится зачислять деньги на текущий.... Люди ждут
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