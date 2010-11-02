greenozon
если ты в А-клубе - в обычных отделениях твои счета не видны, ходи только в клубные, которых три штуки в Киеве и звони только в отдельный КЦ. Двух бесплатных снятий со счетов нет, только если деньги неделю полежали на депо. Бесплатного СЭПа нет, 1%. И продуктов интересных как бы и нет - бонусная программа стандартная Мастеркардовская, никаких тебе 3% кэшбэка, как на Трэвеле.
Если бы они продавали эту карточку без А-клуба - я бы ее за эти 5к купил, только чтобы в Борисполе на прилет фастлайн работал. А так выходит, ты платишь деньги, а потом тебе за твои же деньги некоторые услуги, которые для пересичных бесплатные, становятся платными. Ну такое
Зато понты