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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7285728672877288

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:11

Re: Альфа-Банк

По реферальной ссылке открыл КК "Максимум" 28.05.19. Тридцать один день на исходе, "...а Германа всё нету"(((.
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Dikoy
 
Повідомлень: 1147
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:22

greenozon если ты в А-клубе - в обычных отделениях твои счета не видны, ходи только в клубные, которых три штуки в Киеве и звони только в отдельный КЦ. Двух бесплатных снятий со счетов нет, только если деньги неделю полежали на депо. Бесплатного СЭПа нет, 1%. И продуктов интересных как бы и нет - бонусная программа стандартная Мастеркардовская, никаких тебе 3% кэшбэка, как на Трэвеле.

Если бы они продавали эту карточку без А-клуба - я бы ее за эти 5к купил, только чтобы в Борисполе на прилет фастлайн работал. А так выходит, ты платишь деньги, а потом тебе за твои же деньги некоторые услуги, которые для пересичных бесплатные, становятся платными. Ну такое :mrgreen: Зато понты
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:39

Что-то Алка не торопится зачислять деньги на текущий.... Люди ждут :)
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 14:25

Seva

мда, звучить як обдіраловка багачів :)
щось був кращої думки за А-клуб (депо ставки хоч там кращі (вищі) ніж для простолюдинів)
:!:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:13

Выиграл Apple Watch за покупку авиабилетов через форму Альфы :mrgreen: круто, спасибо! Стану еще лояльнее
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:14

  Dikoy написав:По реферальной ссылке открыл КК "Максимум" 28.05.19. Тридцать один день на исходе, "...а Германа всё нету"(((.

по условиям акции 31 день не от даты открытия карты, а от первой торговой операции с использованием карты на сумму не менее 50 грн.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:51

  Seva написав:Выиграл Apple Watch за покупку авиабилетов через форму Альфы :mrgreen: круто, спасибо! Стану еще лояльнее

Уже выдали, или обещают через 31 день?
wig
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