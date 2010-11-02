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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2019 12:11
Re: Альфа-Банк
По реферальной ссылке открыл КК "Максимум" 28.05.19. Тридцать один день на исходе, "...а Германа всё нету"(((.
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Додано: Вів 02 лип, 2019 12:22
greenozon если ты в А-клубе - в обычных отделениях твои счета не видны, ходи только в клубные, которых три штуки в Киеве и звони только в отдельный КЦ. Двух бесплатных снятий со счетов нет, только если деньги неделю полежали на депо. Бесплатного СЭПа нет, 1%. И продуктов интересных как бы и нет - бонусная программа стандартная Мастеркардовская, никаких тебе 3% кэшбэка, как на Трэвеле.
Если бы они продавали эту карточку без А-клуба - я бы ее за эти 5к купил, только чтобы в Борисполе на прилет фастлайн работал. А так выходит, ты платишь деньги, а потом тебе за твои же деньги некоторые услуги, которые для пересичных бесплатные, становятся платными. Ну такое Зато понты
Додано: Вів 02 лип, 2019 14:25
Seva
мда, звучить як обдіраловка багачів
щось був кращої думки за А-клуб (депо ставки хоч там кращі (вищі) ніж для простолюдинів)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 02 лип, 2019 16:13
Выиграл Apple Watch за покупку авиабилетов через форму Альфы круто, спасибо! Стану еще лояльнее
Додано: Вів 02 лип, 2019 19:14
по условиям акции 31 день не от даты открытия карты, а от первой торговой операции с использованием карты на сумму не менее 50 грн.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Вів 02 лип, 2019 21:51
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