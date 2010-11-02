Додано: Вів 02 лип, 2019 12:11

По реферальной ссылке открыл КК "Максимум" 28.05.19. Тридцать один день на исходе, "...а Германа всё нету"(((.

"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.