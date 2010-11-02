КанЭшна, 62дн за 60грн
Я вааще удивляюсь, пошему Алка не реХламирует грейс типа как: всего 97 коп за 1дн грейса Так честнее будет и типа замануха
Хотяя оплатить длииинный грейс при задолженности от 6К выходит таки выгоднее
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 06:31
КанЭшна, 62дн за 60грн
Я вааще удивляюсь, пошему Алка не реХламирует грейс типа как: всего 97 коп за 1дн грейса Так честнее будет и типа замануха
Хотяя оплатить длииинный грейс при задолженности от 6К выходит таки выгоднее
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 03 лип, 2019 07:37
Додано: Сер 03 лип, 2019 07:52
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