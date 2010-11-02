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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7286728772887289

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 06:31

  allaliu написав:РКО(60 грн.) на Максимке, все также актуально? А то новым клиентам, про 62 дня льготного периода, басни рассказывают.

КанЭшна, 62дн за 60грн
Я вааще удивляюсь, пошему Алка не реХламирует грейс типа как: всего 97 коп за 1дн грейса :mrgreen: Так честнее будет и типа замануха :lol:
Хотяя оплатить длииинный грейс при задолженности от 6К выходит таки выгоднее :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 07:37

  clientage написав:Хотяя оплатить длииинный грейс при задолженности от 6К выходит таки выгоднее :idea:

Какие расчеты привели к такому выводу?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 07:52

  mihasik написав:
  clientage написав:Хотяя оплатить длииинный грейс при задолженности от 6К выходит таки выгоднее :idea:

Какие расчеты привели к такому выводу?

6000*30/365*17%*0,805>60
Flamingo
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  #<1 ... 7286728772887289
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