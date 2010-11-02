КанЭшна, 62дн за 60грн
Я вааще удивляюсь, пошему Алка не реХламирует грейс типа как: всего 97 коп за 1дн грейса Так честнее будет и типа замануха
Хотяя оплатить длииинный грейс при задолженности от 6К выходит таки выгоднее
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Додано: Сер 03 лип, 2019 06:31
КанЭшна, 62дн за 60грн
Я вааще удивляюсь, пошему Алка не реХламирует грейс типа как: всего 97 коп за 1дн грейса Так честнее будет и типа замануха
Хотяя оплатить длииинный грейс при задолженности от 6К выходит таки выгоднее
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 03 лип, 2019 07:37
Додано: Сер 03 лип, 2019 07:52
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:18
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:54
Хочу уточнить насчет бесплатных рассрочек почти на 2 месяца по Максимке.
РД - 16-е.
С 20 по 25 мая сделано несколько крупных покупок, все они переведены в рассрочки.
Правильно ли я понимаю, что эти рассрочки уже можно закрывать, платить сейчас ничего не надо, они просто перейдут в задолженность, которую нужно будет погасить в РД (16.07) ?
Всё верно ?
Дата РД+25 - уже не актуальна ?
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:57
Re: Альфа-Банк
Ваащето я про мёд
От если в оту формулку
подставить 5К вместо 6К, то мёду у меня не будет если я таки не оплачу РКО, а Алка урвет аааж 3,76грн чистоганом
Однако при 18,5% вместо 17% ещё мона малипуусенькую ложечку медку и урвать из жаднюющей пасти Алки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:59
mustbe
с рассрочками все правильно вы поняли.
РД+25 сейчас уже не актуально.
Додано: Сер 03 лип, 2019 09:01
clientage
так народ просто не правильно формулирует.
типа 30 дней бесплатного грейса а остальные 30 дней платны.
но это в корне не верно.
так как если бы это была плата за грейс то те кто сидит на ОМП не платили бы РКО.
РКО это отдельная услуга. как и старховки и плата за смс и мзда за переводы или что еще.
Додано: Сер 03 лип, 2019 09:02
То есть: если рассрочки сами по себе не нужны - то их можно (и нужно) закрывать после ближайшей РД, да ?
Додано: Сер 03 лип, 2019 09:08
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