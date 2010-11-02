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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7287728872897290

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:36

Была уже эта мысль, полностью поддерживаю:

Сколько институтов нужно закончить разработчику, чтобы суметь додуматься до того, что рассрочки нужно сортировать в хронологическом порядке ???

ЗЫ. Юбилей - 2000 постов )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:20

Re: Альфа-Банк

Ребята, у кого-то блокировался доступ в МАБ после нескольких неправильных вводов пароля?
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:33

  Flamingo написав:
  mihasik написав:
  clientage написав:Хотяя оплатить длииинный грейс при задолженности от 6К выходит таки выгоднее :idea:

Какие расчеты привели к такому выводу?

6000*30/365*17%*0,805>60

Это условие,если 6000 будут лежать на годовом депо под 17%?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:34

Re: Альфа-Банк

  mihasik написав:на годовом депо

на поточному.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:39

Re: Альфа-Банк

Подскажите, плиз, как происходит процесс покупки валюты через приложение АБ?
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:40

  Квесторе_поверніться написав:
  mihasik написав:на годовом депо

на поточному.

А кто даёт 17% на поточном?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:46

Re: Альфа-Банк

Шось Льоша взагалі попух. Безкоштовний номер для активації карток вимкнули.
Через МАБ не дає активувати картку, тому що заблокована. Але розблокування неактивованої картки неможливо.
Руки йому пообрувати.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:59

  mihasik написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  mihasik написав:на годовом депо

на поточному.

А кто даёт 17% на поточном?

нуна так организовать управление своими финансами, шобы каждый мес под РД у вас было достаточно средств для погашения задолженности (или в грейсе или текущей или ОМП).
И это могут быть: бессрочный вклад со свободным снятием; куча срочных депо-столбиков, которые заканчиваются под РД; %% по вкладам; з/п в конце-концофф
... а нема у вас под 17, так просто пересчитайте свой лэвел под 10% у Алки на Сбере, делоффто :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:04

  Кочевник написав:Шось Льоша взагалі попух. Безкоштовний номер для активації карток вимкнули.
Через МАБ не дає активувати картку, тому що заблокована. Але розблокування неактивованої картки неможливо.
Руки йому пообрувати.

Попробуйте СРАЗУ установить ПИН для новой карты. При успешной установке карта сразу и активируется :)
Причем мона пробовать и в МАБе и в апликухе, мож де и попустит :)

ПС. Еще вар-т, шо менагер просто забыла отметить выдачу карты у себя в компе :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:04

Представителю банка:
1. С 1 мая отменили начисление баллов МАУ по соответствующей кредитке. Пользование кредиткой потеряло смысл - была закрыта. На вопрос о возврате части годового обслуживания за 7 месяцев (2К в год) в отделении поулыбались в ответ.
2. Зачисление денег на сл. день даже внутри своих счетов - не видел такого нигде.
3. При перечислении на карту Альфы - не отображается фамилия получателя (как в П24 дополнительное подтверждения что ты не ошибся в цифрах) - уже сделал ошибку.
4. По этой причине деньги ушли на чужую карту - кому тоже не поймешь. в МОЕЙ выписке не видно куда ушли деньги. Отображается только последние 4 цифры карты получателя. Верх конспирологии))).
5. Возврата по моему заявлению жду уже 35 дней (внутри банка).
6. Кредитная карта Альфа-тревел: MCC7032,7033 (рекреационные и спортивные лагеря, кемпинги и трейлер парки) - баллы путешественника не начиссляются. Это что не покупка? Тем более такое решение есть странным в контексте названия карты. Зачем писать: "Кэшбек на все"?

Сотрудник отделения сказал: "мы только развиваемся".
Реагируйте.
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