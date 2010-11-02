Была уже эта мысль, полностью поддерживаю:
Сколько институтов нужно закончить разработчику, чтобы суметь додуматься до того, что рассрочки нужно сортировать в хронологическом порядке ???
ЗЫ. Юбилей - 2000 постов )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 09:36
Была уже эта мысль, полностью поддерживаю:
Сколько институтов нужно закончить разработчику, чтобы суметь додуматься до того, что рассрочки нужно сортировать в хронологическом порядке ???
ЗЫ. Юбилей - 2000 постов )
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:20
Re: Альфа-Банк
Ребята, у кого-то блокировался доступ в МАБ после нескольких неправильных вводов пароля?
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:33
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:34
Re: Альфа-Банк
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:39
Re: Альфа-Банк
Подскажите, плиз, как происходит процесс покупки валюты через приложение АБ?
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:40
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:46
Re: Альфа-Банк
Шось Льоша взагалі попух. Безкоштовний номер для активації карток вимкнули.
Через МАБ не дає активувати картку, тому що заблокована. Але розблокування неактивованої картки неможливо.
Руки йому пообрувати.
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:59
нуна так организовать управление своими финансами, шобы каждый мес под РД у вас было достаточно средств для погашения задолженности (или в грейсе или текущей или ОМП).
И это могут быть: бессрочный вклад со свободным снятием; куча срочных депо-столбиков, которые заканчиваются под РД; %% по вкладам; з/п в конце-концофф
... а нема у вас под 17, так просто пересчитайте свой лэвел под 10% у Алки на Сбере, делоффто
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 03 лип, 2019 11:04
Попробуйте СРАЗУ установить ПИН для новой карты. При успешной установке карта сразу и активируется
Причем мона пробовать и в МАБе и в апликухе, мож де и попустит
ПС. Еще вар-т, шо менагер просто забыла отметить выдачу карты у себя в компе
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 03 лип, 2019 11:04
Представителю банка:
1. С 1 мая отменили начисление баллов МАУ по соответствующей кредитке. Пользование кредиткой потеряло смысл - была закрыта. На вопрос о возврате части годового обслуживания за 7 месяцев (2К в год) в отделении поулыбались в ответ.
2. Зачисление денег на сл. день даже внутри своих счетов - не видел такого нигде.
3. При перечислении на карту Альфы - не отображается фамилия получателя (как в П24 дополнительное подтверждения что ты не ошибся в цифрах) - уже сделал ошибку.
4. По этой причине деньги ушли на чужую карту - кому тоже не поймешь. в МОЕЙ выписке не видно куда ушли деньги. Отображается только последние 4 цифры карты получателя. Верх конспирологии))).
5. Возврата по моему заявлению жду уже 35 дней (внутри банка).
6. Кредитная карта Альфа-тревел: MCC7032,7033 (рекреационные и спортивные лагеря, кемпинги и трейлер парки) - баллы путешественника не начиссляются. Это что не покупка? Тем более такое решение есть странным в контексте названия карты. Зачем писать: "Кэшбек на все"?
Сотрудник отделения сказал: "мы только развиваемся".
Реагируйте.
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