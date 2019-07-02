clientage написав:нуна так организовать управление своими финансами, шобы каждый мес под РД у вас было достаточно средств для погашения задолженности (или в грейсе или текущей или ОМП). И это могут быть: бессрочный вклад со свободным снятием; куча срочных депо-столбиков, которые заканчиваются под РД; %% по вкладам; з/п в конце-концофф ... а нема у вас под 17, так просто пересчитайте свой лэвел под 10% у Алки на Сбере, делоффто
Так же можно сказать что и КБ перекрывает плату в 60грн,но от этого они не прибавяться. Всё равно попадаем в -60 грн. Чтоб этого не было,просто нужно гаситься в 30дн срок,а это уже не оч.интересно
allaliu написав:РКО(60 грн.) на Максимке, все также актуально? А то новым клиентам, про 62 дня льготного периода, басни рассказывают.
КанЭшна, 62дн за 60грн Я вааще удивляюсь, пошему Алка не реХламирует грейс типа как: всего 97 коп за 1дн грейса Так честнее будет и типа замануха Хотяя оплатить длииинный грейс при задолженности от 6К выходит таки выгоднее
Естественно. Вот у меня в этом месяце уже больше 18к задолженность по Максимуму. Конечно же, я заплачУ 60 грн, и пусть эти деньги полежат в надежном месте еще месяц.
Моя выписка показывет только 4 последние цифры карты получателя. Там я вижу что ошибка в предпоследней цифре. Была ли ошибка в предыдущих 12 цифрах - не поймешь. Допускаю, что проверки контрольной цифры просто нет при вводе. Деньги могут висеть где-то на "невыясненных". Важно в этой истории, то что ее бы не случилось, если бы интерфейс светил фамилию получателя как в П24.