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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7289729072917292>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:25

Re: Альфа-Банк

  новичок написав:3. При перечислении на карту Альфы - не отображается фамилия получателя (как в П24 дополнительное подтверждения что ты не ошибся в цифрах) - уже сделал ошибку.

как вы умудрились, интересно? тыц
Seva
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:29

  clientage написав:нуна так организовать управление своими финансами, шобы каждый мес под РД у вас было достаточно средств для погашения задолженности (или в грейсе или текущей или ОМП).
И это могут быть: бессрочный вклад со свободным снятием; куча срочных депо-столбиков, которые заканчиваются под РД; %% по вкладам; з/п в конце-концофф
... а нема у вас под 17, так просто пересчитайте свой лэвел под 10% у Алки на Сбере, делоффто :wink:

Так же можно сказать что и КБ перекрывает плату в 60грн,но от этого они не прибавяться. Всё равно попадаем в -60 грн. Чтоб этого не было,просто нужно гаситься в 30дн срок,а это уже не оч.интересно ;)
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:31

  clientage написав:
  allaliu написав:РКО(60 грн.) на Максимке, все также актуально? А то новым клиентам, про 62 дня льготного периода, басни рассказывают.

КанЭшна, 62дн за 60грн
Я вааще удивляюсь, пошему Алка не реХламирует грейс типа как: всего 97 коп за 1дн грейса :mrgreen: Так честнее будет и типа замануха :lol:
Хотяя оплатить длииинный грейс при задолженности от 6К выходит таки выгоднее :idea:

Естественно. Вот у меня в этом месяце уже больше 18к задолженность по Максимуму. Конечно же, я заплачУ 60 грн, и пусть эти деньги полежат в надежном месте еще месяц.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:02

  Seva написав:
  новичок написав:3. При перечислении на карту Альфы - не отображается фамилия получателя (как в П24 дополнительное подтверждения что ты не ошибся в цифрах) - уже сделал ошибку.

как вы умудрились, интересно? тыц

Моя выписка показывет только 4 последние цифры карты получателя. Там я вижу что ошибка в предпоследней цифре. Была ли ошибка в предыдущих 12 цифрах - не поймешь. Допускаю, что проверки контрольной цифры просто нет при вводе. Деньги могут висеть где-то на "невыясненных".
Важно в этой истории, то что ее бы не случилось, если бы интерфейс светил фамилию получателя как в П24.
новичок
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:10

Re: Альфа-Банк

  mihasik написав:Так же можно сказать что и КБ перекрывает плату в 60грн,но от этого они не прибавяться.

Неужели вы не согласитесь отдать 60, шобы заработать 80?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:38

  clientage написав:
  mihasik написав:Так же можно сказать что и КБ перекрывает плату в 60грн,но от этого они не прибавяться.

Неужели вы не согласитесь отдать 60, шобы заработать 80?

Так 80-60=20 заработка
А хочется 80 сохранить)
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:11

Re: Альфа-Банк

  новичок написав:Важно в этой истории, то что ее бы не случилось, если бы интерфейс светил фамилию получателя как в П24.

Если примат не соблюдает банковскую тайну, это не значит, что все должны следовать его примеру.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:24

Re: Альфа-Банк

Коллеги, посоветуйте: вчера в 12.30 сделал платеж по реквизитам на Максимум с моно, сегодня до сих пор ничего не пришло. Ранее доходили средства за пару часов. Уже начинать паниковать или еще рано? :)
archvile
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:25

  mihasik написав:
  clientage написав:
  mihasik написав:Так же можно сказать что и КБ перекрывает плату в 60грн,но от этого они не прибавяться.

Неужели вы не согласитесь отдать 60, шобы заработать 80?

Так 80-60=20 заработка
А хочется 80 сохранить)

Сохранить мона 60
А мона вложить 60, получив доход 80, тем самым заработав 20 :)
...и это чистыми, налог за вас банка заплатит :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:33

  archvile написав:Коллеги, посоветуйте: вчера в 12.30 сделал платеж по реквизитам на Максимум с моно, сегодня до сих пор ничего не пришло. Ранее доходили средства за пару часов. Уже начинать паниковать или еще рано? :)

еще не поздно - надо было еще вчера вечером начинать искать свой платеж
на котловой слали?
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