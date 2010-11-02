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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 13:42
Menwyy написав:
Отправляли на новые реквизиты? (2620)
Да, на 2620. Сейчас поддержку буду напрягать наверное.
Update: поддержка сказала, что срок зачисления от 3 до 5 рабочих дней, не спешите. Хотя странно, раньше было быстрее.
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archvile
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Додано: Сер 03 лип, 2019 14:52
clientage написав: Кочевник написав:
Шось Льоша взагалі попух. Безкоштовний номер для активації карток вимкнули.
Через МАБ не дає активувати картку, тому що заблокована. Але розблокування неактивованої картки неможливо.
Руки йому пообрувати.
Попробуйте СРАЗУ установить ПИН для новой карты. При успешной установке карта сразу и активируется
Причем мона пробовать и в МАБе и в апликухе, мож де и попустит
ПС. Еще вар-т, шо менагер просто забыла отметить выдачу карты у себя в компе
Не дає встановити ПІН в МАБі. каже: "Валіть в банкомат".
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Кочевник
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Додано: Сер 03 лип, 2019 14:57
новичок написав:
Важно в этой истории, то что ее бы не случилось, если бы интерфейс светил фамилию получателя как в П24.
а от мне например не нравится что примат все светит. особенно когда сзади тебя стоит очередь к терминалу а он светит твой адрес полный.
так что то что хочется видеть вам не обязательно хочет светить получатель.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:02
archvile написав: Menwyy написав:
Отправляли на новые реквизиты? (2620)
Да, на 2620. Сейчас поддержку буду напрягать наверное.
Update: поддержка сказала, что срок зачисления от 3 до 5 рабочих дней, не спешите. Хотя странно, раньше было быстрее.
три дня может думать банк отправитель.
банк получатель обязан зачислить на счет клиента деньги в тот же день если был указан прямой счет и в течении двух дней если указан котловой счет.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:13
Кочевник написав: clientage написав: Кочевник написав:
Шось Льоша взагалі попух. Безкоштовний номер для активації карток вимкнули.
Через МАБ не дає активувати картку, тому що заблокована. Але розблокування неактивованої картки неможливо.
Руки йому пообрувати.
Попробуйте СРАЗУ установить ПИН для новой карты. При успешной установке карта сразу и активируется
Причем мона пробовать и в МАБе и в апликухе, мож де и попустит
ПС. Еще вар-т, шо менагер просто забыла отметить выдачу карты у себя в компе
Не дає встановити ПІН в МАБі. каже: "Валіть в банкомат".
Значит нуна таки активировать или в апликухе или в МАБе.
Думаю нуна звякнуть в свое отд-е, хай проверят: сами то они "выдали карту"?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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