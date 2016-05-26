Додано: Сер 03 лип, 2019 17:17

Если кого-то интересует порядок выплаты вознаграждения по реферальному оформлению кредитной карты «Максимум», то его таки не платят!

По крайней мере мне не выплатили. В КЦ проверили и оформление и дату первой покупки с суммой и кодовое слово и т. д. Всё, как ни странно, сошлось:

- Да, у Вас 31 день прошел. Регистрирую Вашу заявку, она будет рассматриваться 14 дней. По результатам рассмотрения (!!!) Вы получите СМС.

- Подождите, а как же 31 день с первой покупки и как бы безоговорочная выплата???

- Упс!

Так что за 31 днем еще 14. И далее, как кто-то решит. Вот только в Наказе № 183 об этом почему-то ни слова.

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