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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:41
Menwyy написав:
Дайте им процедуру откатать...не все сразу
Естественно! Пусть на грейсе по паре недель откатывают и вопроса нет. Или как?
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
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Dikoy
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