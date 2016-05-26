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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7290729172927293

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:41

  Menwyy написав:Дайте им процедуру откатать...не все сразу :)

Естественно! Пусть на грейсе по паре недель откатывают и вопроса нет. Или как?
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Dikoy
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 19.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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