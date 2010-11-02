Естественно! Пусть на грейсе по паре недель откатывают и вопроса нет. Или как?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:41
Естественно! Пусть на грейсе по паре недель откатывают и вопроса нет. Или как?
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:47
Моно, в последнее время, и коммуналку долго выпускает от себя... Так что проблема может быть и там.
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:52
аккуратнее с такими тырнет "магазинами"...
Если магаз реальный он должен как минимум прислать расчетный счет фио ФОПа и прочие его реквизиты. И да ФОП на то и ФОП, что согласился светить свои фио и ИНН.
А карточка с Ф.И. - это не магазин, а частное лицо, которое хочет подзаработать и не платить налоги - вы потом долго это Ф.И. будете искать, если что.
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