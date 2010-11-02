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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7290729172927293

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:41

  Menwyy написав:Дайте им процедуру откатать...не все сразу :)

Естественно! Пусть на грейсе по паре недель откатывают и вопроса нет. Или как?
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:47

  archvile написав:
  Menwyy написав:Отправляли на новые реквизиты? (2620)


Да, на 2620. Сейчас поддержку буду напрягать наверное.

Update: поддержка сказала, что срок зачисления от 3 до 5 рабочих дней, не спешите. Хотя странно, раньше было быстрее.

Моно, в последнее время, и коммуналку долго выпускает от себя... Так что проблема может быть и там.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:52

  новичок написав:
так что то что хочется видеть вам не обязательно хочет светить получатель.

и поэтому интернет магазины присылают для оплаты номер карты и Ф.И. владельца?

аккуратнее с такими тырнет "магазинами"...
Если магаз реальный он должен как минимум прислать расчетный счет фио ФОПа и прочие его реквизиты. И да ФОП на то и ФОП, что согласился светить свои фио и ИНН.
А карточка с Ф.И. - это не магазин, а частное лицо, которое хочет подзаработать и не платить налоги - вы потом долго это Ф.И. будете искать, если что.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 23:14

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер! а когда ожидать завершение техн. работ в MyAlfa?
Раздел Платежи и переводы с обеда не работает, по крайней мере, это у меня, а так, может и ранее. Сейчас и Депозиты не работает...
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:52

  новичок написав:Представителю банка:
1. С 1 мая отменили начисление баллов МАУ по соответствующей кредитке. Пользование кредиткой потеряло смысл - была закрыта. На вопрос о возврате части годового обслуживания за 7 месяцев (2К в год) в отделении поулыбались в ответ.
2. Зачисление денег на сл. день даже внутри своих счетов - не видел такого нигде.
3. При перечислении на карту Альфы - не отображается фамилия получателя (как в П24 дополнительное подтверждения что ты не ошибся в цифрах) - уже сделал ошибку.
4. По этой причине деньги ушли на чужую карту - кому тоже не поймешь. в МОЕЙ выписке не видно куда ушли деньги. Отображается только последние 4 цифры карты получателя. Верх конспирологии))).
5. Возврата по моему заявлению жду уже 35 дней (внутри банка).
6. Кредитная карта Альфа-тревел: MCC7032,7033 (рекреационные и спортивные лагеря, кемпинги и трейлер парки) - баллы путешественника не начиссляются. Это что не покупка? Тем более такое решение есть странным в контексте названия карты. Зачем писать: "Кэшбек на все"?

Сотрудник отделения сказал: "мы только развиваемся".
Реагируйте.

Добрый день, новичок. Уточните, пожалуйста, ИНН в личном сообщении, буду проверять :shock:
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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