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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:41
Menwyy написав:
Дайте им процедуру откатать...не все сразу
Естественно! Пусть на грейсе по паре недель откатывают и вопроса нет. Или как?
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 18:47
archvile написав: Menwyy написав:
Отправляли на новые реквизиты? (2620)
Да, на 2620. Сейчас поддержку буду напрягать наверное.
Update: поддержка сказала, что срок зачисления от 3 до 5 рабочих дней, не спешите. Хотя странно, раньше было быстрее.
Моно, в последнее время, и коммуналку долго выпускает от себя... Так что проблема может быть и там.
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ol_zy
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Додано: Сер 03 лип, 2019 18:52
новичок написав:
так что то что хочется видеть вам не обязательно хочет светить получатель.
и поэтому интернет магазины присылают для оплаты номер карты и Ф.И. владельца?
аккуратнее с такими тырнет "магазинами"...
Если магаз реальный он должен как минимум прислать расчетный счет фио ФОПа и прочие его реквизиты. И да ФОП на то и ФОП, что согласился светить свои фио и ИНН.
А карточка с Ф.И. - это не магазин, а частное лицо, которое хочет подзаработать и не платить налоги - вы потом долго это Ф.И. будете искать, если что.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 23:14
Добрый вечер! а когда ожидать завершение техн. работ в MyAlfa?
Раздел Платежи и переводы с обеда не работает, по крайней мере, это у меня, а так, может и ранее. Сейчас и Депозиты не работает...
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Додано: Чет 04 лип, 2019 10:52
новичок написав:
Представителю банка:
1. С 1 мая отменили начисление баллов МАУ по соответствующей кредитке. Пользование кредиткой потеряло смысл - была закрыта. На вопрос о возврате части годового обслуживания за 7 месяцев (2К в год) в отделении поулыбались в ответ.
2. Зачисление денег на сл. день даже внутри своих счетов - не видел такого нигде.
3. При перечислении на карту Альфы - не отображается фамилия получателя (как в П24 дополнительное подтверждения что ты не ошибся в цифрах) - уже сделал ошибку.
4. По этой причине деньги ушли на чужую карту - кому тоже не поймешь. в МОЕЙ выписке не видно куда ушли деньги. Отображается только последние 4 цифры карты получателя. Верх конспирологии))).
5. Возврата по моему заявлению жду уже 35 дней (внутри банка).
6. Кредитная карта Альфа-тревел: MCC7032,7033 (рекреационные и спортивные лагеря, кемпинги и трейлер парки) - баллы путешественника не начиссляются. Это что не покупка? Тем более такое решение есть странным в контексте названия карты. Зачем писать: "Кэшбек на все"?
Сотрудник отделения сказал: "мы только развиваемся".
Реагируйте.
Добрый день, новичок. Уточните, пожалуйста, ИНН в личном сообщении, буду проверять
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