новичок написав:

Представителю банка:1. С 1 мая отменили начисление баллов МАУ по соответствующей кредитке. Пользование кредиткой потеряло смысл - была закрыта. На вопрос о возврате части годового обслуживания за 7 месяцев (2К в год) в отделении поулыбались в ответ.2. Зачисление денег на сл. день даже внутри своих счетов - не видел такого нигде.3. При перечислении на карту Альфы - не отображается фамилия получателя (как в П24 дополнительное подтверждения что ты не ошибся в цифрах) - уже сделал ошибку.4. По этой причине деньги ушли на чужую карту - кому тоже не поймешь. в МОЕЙ выписке не видно куда ушли деньги. Отображается только последние 4 цифры карты получателя. Верх конспирологии))).5. Возврата по моему заявлению жду уже 35 дней (внутри банка).6. Кредитная карта Альфа-тревел: MCC7032,7033 (рекреационные и спортивные лагеря, кемпинги и трейлер парки) - баллы путешественника не начиссляются. Это что не покупка? Тем более такое решение есть странным в контексте названия карты. Зачем писать: "Кэшбек на все"?Сотрудник отделения сказал: "мы только развиваемся".Реагируйте.