Додано: Чет 04 лип, 2019 13:17

господа, а как быстро стновятся доступны деньги и как осуществляется проводка при пополнении картсчета через кнопку Пополнить счет он-лвйн?

что-то оно далеко не он-лайн .. и баланс не поменялся и проводки нет ...

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