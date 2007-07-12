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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:14
Flamingo написав: IMPRINTER написав:
господа, а как быстро стновятся доступны деньги и как осуществляется проводка при пополнении картсчета через кнопку Пополнить счет он-лвйн?
что-то оно далеко не он-лайн .. и баланс не поменялся и проводки нет ...
На примере моего гашения Максимки с моей же пакетки - авторизационный остаток увеличился в течении нескольких минут - реальная проводка по счету прошла на следующий рабочий день. Для гашения в РД такой способ точно не годиЦЦя
у меня было наоборот - проводка прошла по счету онлайн, авторизационный остаток поднялся часа через два
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