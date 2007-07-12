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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7291729272937294

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:14

  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:господа, а как быстро стновятся доступны деньги и как осуществляется проводка при пополнении картсчета через кнопку Пополнить счет он-лвйн?
что-то оно далеко не он-лайн .. и баланс не поменялся и проводки нет ...

На примере моего гашения Максимки с моей же пакетки - авторизационный остаток увеличился в течении нескольких минут - реальная проводка по счету прошла на следующий рабочий день. Для гашения в РД такой способ точно не годиЦЦя


у меня было наоборот - проводка прошла по счету онлайн, авторизационный остаток поднялся часа через два
Seva
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:35

  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:господа, а как быстро стновятся доступны деньги и как осуществляется проводка при пополнении картсчета через кнопку Пополнить счет он-лвйн?
что-то оно далеко не он-лайн .. и баланс не поменялся и проводки нет ...

На примере моего гашения Максимки с моей же пакетки - авторизационный остаток увеличился в течении нескольких минут - реальная проводка по счету прошла на следующий рабочий день. Для гашения в РД такой способ точно не годиЦЦя

Здрасьте.
Только так и гашу Максимку - в РД, с дебетки, через пиптык "Пополнить счёт онлайн".
Остаток увеличивается где-то через полчаса-час.
Когда проводка - не засекал, но точно в тот же день (если в опервремя, конечно).
Речь про веб-МАБ еслишо

Сегодня гасил так кредитку часов в 11, часов в 12 зачислилось, посмотрел в мабе - операция уже провелась по счету
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:46

  mustbe написав:
  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:господа, а как быстро стновятся доступны деньги и как осуществляется проводка при пополнении картсчета через кнопку Пополнить счет он-лвйн?
что-то оно далеко не он-лайн .. и баланс не поменялся и проводки нет ...

На примере моего гашения Максимки с моей же пакетки - авторизационный остаток увеличился в течении нескольких минут - реальная проводка по счету прошла на следующий рабочий день. Для гашения в РД такой способ точно не годиЦЦя

Здрасьте.
Только так и гашу Максимку - в РД, с дебетки, через пиптык "Пополнить счёт онлайн".
Остаток увеличивается где-то через полчаса-час.
Когда проводка - не засекал, но точно в тот же день (если в опервремя, конечно).
Речь про веб-МАБ еслишо

Сегодня гасил так кредитку часов в 11, часов в 12 зачислилось, посмотрел в мабе - операция уже провелась по счету

коллеги, не путайте друг друга - в мабе эта кнопка работает корректно, зачисляется и проводится максимум за час, в приложении мобайл она так не работает, там обычный п2п
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:49

  Alfa_Bank написав:
  новичок написав:Добрый день, новичок. Уточните, пожалуйста, ИНН в личном сообщении, буду проверять :shock:

я бы с удовольствием отправил, но нет возможности изза ограничений форума. Напишите мне в личку как отпрваить.
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