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Альфа-Банк
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:14
Flamingo написав: IMPRINTER написав:
господа, а как быстро стновятся доступны деньги и как осуществляется проводка при пополнении картсчета через кнопку Пополнить счет он-лвйн?
что-то оно далеко не он-лайн .. и баланс не поменялся и проводки нет ...
На примере моего гашения Максимки с моей же пакетки - авторизационный остаток увеличился в течении нескольких минут - реальная проводка по счету прошла на следующий рабочий день. Для гашения в РД такой способ точно не годиЦЦя
у меня было наоборот - проводка прошла по счету онлайн, авторизационный остаток поднялся часа через два
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:35
Flamingo написав: IMPRINTER написав:
господа, а как быстро стновятся доступны деньги и как осуществляется проводка при пополнении картсчета через кнопку Пополнить счет он-лвйн?
что-то оно далеко не он-лайн .. и баланс не поменялся и проводки нет ...
На примере моего гашения Максимки с моей же пакетки - авторизационный остаток увеличился в течении нескольких минут - реальная проводка по счету прошла на следующий рабочий день. Для гашения в РД такой способ точно не годиЦЦя
Здрасьте.
Только так и гашу Максимку - в РД, с дебетки, через пиптык "Пополнить счёт онлайн".
Остаток увеличивается где-то через полчаса-час.
Когда проводка - не засекал, но точно в тот же день (если в опервремя, конечно).
Речь про веб-МАБ еслишо
Сегодня гасил так кредитку часов в 11, часов в 12 зачислилось, посмотрел в мабе - операция уже провелась по счету
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mustbe
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:46
mustbe написав: Flamingo написав: IMPRINTER написав:
господа, а как быстро стновятся доступны деньги и как осуществляется проводка при пополнении картсчета через кнопку Пополнить счет он-лвйн?
что-то оно далеко не он-лайн .. и баланс не поменялся и проводки нет ...
На примере моего гашения Максимки с моей же пакетки - авторизационный остаток увеличился в течении нескольких минут - реальная проводка по счету прошла на следующий рабочий день. Для гашения в РД такой способ точно не годиЦЦя
Здрасьте.
Только так и гашу Максимку - в РД, с дебетки, через пиптык "Пополнить счёт онлайн".
Остаток увеличивается где-то через полчаса-час.
Когда проводка - не засекал, но точно в тот же день (если в опервремя, конечно).
Речь про веб-МАБ еслишо
Сегодня гасил так кредитку часов в 11, часов в 12 зачислилось, посмотрел в мабе - операция уже провелась по счету
коллеги, не путайте друг друга - в мабе эта кнопка работает корректно, зачисляется и проводится максимум за час, в приложении мобайл она так не работает, там обычный п2п
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:49
я бы с удовольствием отправил, но нет возможности изза ограничений форума. Напишите мне в личку как отпрваить.
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новичок
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Додано: Чет 04 лип, 2019 21:19
Господа подскажите плиз как быстрее всего и с наименьшими затратами пополнить кредитку Максимум. (Клятый склероз работает выборочно и поразил как раз эту область памяти:)
Приходит на ум:
1) Через банкомат аллы с купюроприемником (зачисление не сразу если меня память не подводит)
2) СЭП (зачисление день в день)
3) Моно/Приват -> Карта Аллы
Спасибо всем ответившим за помощь.
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Alfisti
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Додано: Чет 04 лип, 2019 21:47
Alfisti написав:
Господа подскажите плиз как быстрее всего и с наименьшими затратами пополнить кредитку Максимум. (Клятый склероз работает выборочно и поразил как раз эту область памяти:)
Приходит на ум:
1) Через банкомат аллы с купюроприемником (зачисление не сразу если меня память не подводит)
2) СЭП (зачисление день в день)
3) Моно/Приват -> Карта Аллы
Спасибо всем ответившим за помощь.
С наименьшими конечно СЭП по номеру счета
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Flamingo
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Додано: Чет 04 лип, 2019 21:47
Alfisti написав:
Господа подскажите плиз как быстрее всего и с наименьшими затратами пополнить кредитку Максимум. (Клятый склероз работает выборочно и поразил как раз эту область памяти:)
Приходит на ум:
1) Через банкомат аллы с купюроприемником (зачисление не сразу если меня память не подводит)
2) СЭП (зачисление день в день)
3) Моно/Приват -> Карта Аллы
Спасибо всем ответившим за помощь.
если из инструментов аллы только кредитка то лучше всего банкомат с кэшином.
можно и сэпом но тут есть всегда риски.
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mephala
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Додано: Чет 04 лип, 2019 22:15
Валютное депо, по сроку,если забирать через кассу, и не оформлять пакетную карту, 1% снимается?
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mihasik
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Додано: Чет 04 лип, 2019 23:06
Alfisti написав:
Господа подскажите плиз как быстрее всего и с наименьшими затратами пополнить кредитку Максимум. (Клятый склероз работает выборочно и поразил как раз эту область памяти:)
Приходит на ум:
1) Через банкомат аллы с купюроприемником (зачисление не сразу если меня память не подводит)
2) СЭП (зачисление день в день)
3) Моно/Приват -> Карта Аллы
Спасибо всем ответившим за помощь.
Через банкомат с купюроприемником, правда если кредитку пополнять - там есть сумма, ниже которой берется комиссия, раньше было до 5 тыс.грн. Через банкомат сумма проходит тем-же днем, проверял на дебетке - если ее пополнить и сразу перекинуть в сейф - все ОК, если р2р и в сейф - на следующий день несанкц и сумма из сейфа опять на карте.
СЭП- можете не угадать, т.к. ещё отправляющая сторона задействована.
Моно/Приват- это р2р, тут нет день в день по счету.
Skiw
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Skiw
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