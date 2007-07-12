RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7292729372947295

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 07:58

  Flamingo написав:
  mihasik написав:Валютное депо, по сроку,если забирать через кассу, и не оформлять пакетную карту, 1% снимается?

А к какому счету у вас сейчас депо привязано? К текущему? Или была карта но закончилась? Ведь у Аллы депо обязательно открываются к привязке либо к карте либо к счету в соответствующий валюте. Если к текущему, то в день окончания без 1% комиса получить не удастся, потому как депо падает на счёт а там тариф с комисом. Чтобы было без комиса, надо перебросить упавшую сумму на "сбер" и забрать без комиса через 14 дней.
Если есть возможность оформить пакетную карту бесплатно - лучше пойти этим путем. Но если к примеру у вас пакет ультра и есть карты в UAH и USD, а депо в EUR, то перейдя в ПБлэк карту бесплатно открыть уже не получится (в прошлом году было можно) - придётся заплатить 200 грн.
Так что смотрите сами что вам лучше.

Я только планирую открывать.
У меня кроме максимум,в альфе ничего нет.
Не хочу больше никаких карт.
Мне на 3 мес.закинуть,чтоб отлежались и всё. Положить-забрать.
В таком случае может другой банк выбирать?
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 742
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7292729372947295
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs, melkh і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3458, 3459, 3460
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34592 4269982
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лип, 2019 06:08
tarasum
А-Банк 1 ... 1278, 1279, 1280
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12795 1815118
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 20:07
clientage
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 42, 43, 44
zvir » Чет 12 лип, 2007 09:06
438 132970
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 16:51
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13952)
05.07.2019 09:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.