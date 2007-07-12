Flamingo написав:
А к какому счету у вас сейчас депо привязано? К текущему? Или была карта но закончилась? Ведь у Аллы депо обязательно открываются к привязке либо к карте либо к счету в соответствующий валюте. Если к текущему, то в день окончания без 1% комиса получить не удастся, потому как депо падает на счёт а там тариф с комисом. Чтобы было без комиса, надо перебросить упавшую сумму на "сбер" и забрать без комиса через 14 дней.
Если есть возможность оформить пакетную карту бесплатно - лучше пойти этим путем. Но если к примеру у вас пакет ультра и есть карты в UAH и USD, а депо в EUR, то перейдя в ПБлэк карту бесплатно открыть уже не получится (в прошлом году было можно) - придётся заплатить 200 грн.
Так что смотрите сами что вам лучше.
Я только планирую открывать.
У меня кроме максимум,в альфе ничего нет.
Не хочу больше никаких карт.
Мне на 3 мес.закинуть,чтоб отлежались и всё. Положить-забрать.
В таком случае может другой банк выбирать?