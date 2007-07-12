Flamingo написав:

mihasik написав: Валютное депо, по сроку,если забирать через кассу, и не оформлять пакетную карту, 1% снимается? Валютное депо, по сроку,если забирать через кассу, и не оформлять пакетную карту, 1% снимается?

А к какому счету у вас сейчас депо привязано? К текущему? Или была карта но закончилась? Ведь у Аллы депо обязательно открываются к привязке либо к карте либо к счету в соответствующий валюте. Если к текущему, то в день окончания без 1% комиса получить не удастся, потому как депо падает на счёт а там тариф с комисом. Чтобы было без комиса, надо перебросить упавшую сумму на "сбер" и забрать без комиса через 14 дней.Если есть возможность оформить пакетную карту бесплатно - лучше пойти этим путем. Но если к примеру у вас пакет ультра и есть карты в UAH и USD, а депо в EUR, то перейдя в ПБлэк карту бесплатно открыть уже не получится (в прошлом году было можно) - придётся заплатить 200 грн.Так что смотрите сами что вам лучше.