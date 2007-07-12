mihasik написав:Валютное депо, по сроку,если забирать через кассу, и не оформлять пакетную карту, 1% снимается?
А к какому счету у вас сейчас депо привязано? К текущему? Или была карта но закончилась? Ведь у Аллы депо обязательно открываются к привязке либо к карте либо к счету в соответствующий валюте. Если к текущему, то в день окончания без 1% комиса получить не удастся, потому как депо падает на счёт а там тариф с комисом. Чтобы было без комиса, надо перебросить упавшую сумму на "сбер" и забрать без комиса через 14 дней. Если есть возможность оформить пакетную карту бесплатно - лучше пойти этим путем. Но если к примеру у вас пакет ультра и есть карты в UAH и USD, а депо в EUR, то перейдя в ПБлэк карту бесплатно открыть уже не получится (в прошлом году было можно) - придётся заплатить 200 грн. Так что смотрите сами что вам лучше.
Я только планирую открывать. У меня кроме максимум,в альфе ничего нет. Не хочу больше никаких карт. Мне на 3 мес.закинуть,чтоб отлежались и всё. Положить-забрать. В таком случае может другой банк выбирать?
Доброе утро. Подскажите есть кредитка Максимум,расчётная дата которой напр.6 число(открывалась 6го),я сегодня 5го пополняю её до устранения задолженности. Но 6го хочу оплатить новую покупку. Как система посчитает в таком случае? Она увидит, что сумма задолженности внесена и я смогу снова делать покупки? Или лучше не рисковать?
VanKiss написав:Доброе утро. Подскажите есть кредитка Максимум,расчётная дата которой напр.6 число(открывалась 6го),я сегодня 5го пополняю её до устранения задолженности. Но 6го хочу оплатить новую покупку. Как система посчитает в таком случае? Она увидит, что сумма задолженности внесена и я смогу снова делать покупки? Или лучше не рисковать?
Новая покупка никак не повлияет на погашение, поскольку реально по счету уже будет проведена после РД. Вы главное правильно погасились чтобы деньги провелись по счету именно сегодня, потому как 6 не рабочий день и к примеру погашение через пимпу в моби-Мабе уже сегодня не применимо
mihasik написав:Валютное депо, по сроку,если забирать через кассу, и не оформлять пакетную карту, 1% снимается?
А к какому счету у вас сейчас депо привязано? К текущему? Или была карта но закончилась? Ведь у Аллы депо обязательно открываются к привязке либо к карте либо к счету в соответствующий валюте. Если к текущему, то в день окончания без 1% комиса получить не удастся, потому как депо падает на счёт а там тариф с комисом. Чтобы было без комиса, надо перебросить упавшую сумму на "сбер" и забрать без комиса через 14 дней. Если есть возможность оформить пакетную карту бесплатно - лучше пойти этим путем. Но если к примеру у вас пакет ультра и есть карты в UAH и USD, а депо в EUR, то перейдя в ПБлэк карту бесплатно открыть уже не получится (в прошлом году было можно) - придётся заплатить 200 грн. Так что смотрите сами что вам лучше.
Я только планирую открывать. У меня кроме максимум,в альфе ничего нет. Не хочу больше никаких карт. Мне на 3 мес.закинуть,чтоб отлежались и всё. Положить-забрать. В таком случае может другой банк выбирать?
Без открытия счета в валюте депозита Алла вам депо не откроет. А тут два пути - либо карта, либо текущий. В пакете ультра одну валютну карту можно открыть бесплатно. И после окончания депо получить его в день окончания без комиса. Но надо соблюдать условия бесплатности пакета (либо делать кажется 10 оплат в месяц пакетными картами либо занести депо на достаточную сумму). Если не карта то забрать с текущего вы сможете либо с потерей 1% в день окончания депо, либо после отлежки 14 дней после окончания депо со "сбера". Там они будут лежать по сути бесплатно
VanKiss написав:Доброе утро. Подскажите есть кредитка Максимум,расчётная дата которой напр.6 число(открывалась 6го),я сегодня 5го пополняю её до устранения задолженности. Но 6го хочу оплатить новую покупку. Как система посчитает в таком случае? Она увидит, что сумма задолженности внесена и я смогу снова делать покупки? Или лучше не рисковать?
Новая покупка никак не повлияет на погашение, поскольку реально по счету уже будет проведена после РД. Вы главное правильно погасились чтобы деньги провелись по счету именно сегодня, потому как 6 не рабочий день и к примеру погашение через пимпу в моби-Мабе уже сегодня не применимо
Спасибо.
Хотелось бы подтвердить ваши слова ответом оф.преда банка Юлии.
Хотелось бы подтвердить ваши слова ответом оф.преда банка Юлии.
Верте Flamingo.
Сегодня гаситесь с помощью перевода с ощадного счета, переводом по реквизитам или через меню в МАБ "платежи и переказы>платежи и переказы>Пополнение счета online" - тогда деньги будут проведены сегоднешним днем.
И тратить кстати можно уже сегодня, все сегоднишние траты проведутся не раньше понедилка.
Flamingo написав:Без открытия счета в валюте депозита Алла вам депо не откроет. А тут два пути - либо карта, либо текущий. В пакете ультра одну валютну карту можно открыть бесплатно. И после окончания депо получить его в день окончания без комиса. Но надо соблюдать условия бесплатности пакета (либо делать кажется 10 оплат в месяц пакетными картами либо занести депо на достаточную сумму). Если не карта то забрать с текущего вы сможете либо с потерей 1% в день окончания депо, либо после отлежки 14 дней после окончания депо со "сбера". Там они будут лежать по сути бесплатно
Спасибо. Такое не подходит. Сумма маленькая,а телодвижений много. В других банках,с валютными депо попроще? А то только грн депо пользуюсь. Мне бы положить через кассу и забрать через кассу без всяких карт