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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7293729472957296>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 07:58

  Flamingo написав:
  mihasik написав:Валютное депо, по сроку,если забирать через кассу, и не оформлять пакетную карту, 1% снимается?

А к какому счету у вас сейчас депо привязано? К текущему? Или была карта но закончилась? Ведь у Аллы депо обязательно открываются к привязке либо к карте либо к счету в соответствующий валюте. Если к текущему, то в день окончания без 1% комиса получить не удастся, потому как депо падает на счёт а там тариф с комисом. Чтобы было без комиса, надо перебросить упавшую сумму на "сбер" и забрать без комиса через 14 дней.
Если есть возможность оформить пакетную карту бесплатно - лучше пойти этим путем. Но если к примеру у вас пакет ультра и есть карты в UAH и USD, а депо в EUR, то перейдя в ПБлэк карту бесплатно открыть уже не получится (в прошлом году было можно) - придётся заплатить 200 грн.
Так что смотрите сами что вам лучше.

Я только планирую открывать.
У меня кроме максимум,в альфе ничего нет.
Не хочу больше никаких карт.
Мне на 3 мес.закинуть,чтоб отлежались и всё. Положить-забрать.
В таком случае может другой банк выбирать?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:52

Re: Альфа-Банк

Доброе утро. Подскажите есть кредитка Максимум,расчётная дата которой напр.6 число(открывалась 6го),я сегодня 5го пополняю её до устранения задолженности. Но 6го хочу оплатить новую покупку. Как система посчитает в таком случае? Она увидит, что сумма задолженности внесена и я смогу снова делать покупки? Или лучше не рисковать?
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:58

  VanKiss написав:Доброе утро. Подскажите есть кредитка Максимум,расчётная дата которой напр.6 число(открывалась 6го),я сегодня 5го пополняю её до устранения задолженности. Но 6го хочу оплатить новую покупку. Как система посчитает в таком случае? Она увидит, что сумма задолженности внесена и я смогу снова делать покупки? Или лучше не рисковать?


Новая покупка никак не повлияет на погашение, поскольку реально по счету уже будет проведена после РД. Вы главное правильно погасились чтобы деньги провелись по счету именно сегодня, потому как 6 не рабочий день и к примеру погашение через пимпу в моби-Мабе уже сегодня не применимо
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:03

  mihasik написав:
  Flamingo написав:
  mihasik написав:Валютное депо, по сроку,если забирать через кассу, и не оформлять пакетную карту, 1% снимается?

А к какому счету у вас сейчас депо привязано? К текущему? Или была карта но закончилась? Ведь у Аллы депо обязательно открываются к привязке либо к карте либо к счету в соответствующий валюте. Если к текущему, то в день окончания без 1% комиса получить не удастся, потому как депо падает на счёт а там тариф с комисом. Чтобы было без комиса, надо перебросить упавшую сумму на "сбер" и забрать без комиса через 14 дней.
Если есть возможность оформить пакетную карту бесплатно - лучше пойти этим путем. Но если к примеру у вас пакет ультра и есть карты в UAH и USD, а депо в EUR, то перейдя в ПБлэк карту бесплатно открыть уже не получится (в прошлом году было можно) - придётся заплатить 200 грн.
Так что смотрите сами что вам лучше.

Я только планирую открывать.
У меня кроме максимум,в альфе ничего нет.
Не хочу больше никаких карт.
Мне на 3 мес.закинуть,чтоб отлежались и всё. Положить-забрать.
В таком случае может другой банк выбирать?

Без открытия счета в валюте депозита Алла вам депо не откроет. А тут два пути - либо карта, либо текущий. В пакете ультра одну валютну карту можно открыть бесплатно. И после окончания депо получить его в день окончания без комиса. Но надо соблюдать условия бесплатности пакета (либо делать кажется 10 оплат в месяц пакетными картами либо занести депо на достаточную сумму). Если не карта то забрать с текущего вы сможете либо с потерей 1% в день окончания депо, либо после отлежки 14 дней после окончания депо со "сбера". Там они будут лежать по сути бесплатно
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:15

  Flamingo написав:Без открытия счета в валюте депозита Алла вам депо не откроет. А тут два пути - либо карта, либо текущий. В пакете ультра одну валютну карту можно открыть бесплатно.

И, новый фасткард, пока, бесплатно.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:51

  Flamingo написав:
  VanKiss написав:Доброе утро. Подскажите есть кредитка Максимум,расчётная дата которой напр.6 число(открывалась 6го),я сегодня 5го пополняю её до устранения задолженности. Но 6го хочу оплатить новую покупку. Как система посчитает в таком случае? Она увидит, что сумма задолженности внесена и я смогу снова делать покупки? Или лучше не рисковать?


Новая покупка никак не повлияет на погашение, поскольку реально по счету уже будет проведена после РД. Вы главное правильно погасились чтобы деньги провелись по счету именно сегодня, потому как 6 не рабочий день и к примеру погашение через пимпу в моби-Мабе уже сегодня не применимо

Спасибо.

Хотелось бы подтвердить ваши слова ответом оф.преда банка Юлии.
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:57

  VanKiss написав:Спасибо.

Хотелось бы подтвердить ваши слова ответом оф.преда банка Юлии.

Верте Flamingo.

Сегодня гаситесь с помощью перевода с ощадного счета, переводом по реквизитам или через меню в МАБ "платежи и переказы>платежи и переказы>Пополнение счета online" - тогда деньги будут проведены сегоднешним днем.

И тратить кстати можно уже сегодня, все сегоднишние траты проведутся не раньше понедилка.

Все проверено практикой.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:59

  Flamingo написав:Без открытия счета в валюте депозита Алла вам депо не откроет. А тут два пути - либо карта, либо текущий. В пакете ультра одну валютну карту можно открыть бесплатно. И после окончания депо получить его в день окончания без комиса. Но надо соблюдать условия бесплатности пакета (либо делать кажется 10 оплат в месяц пакетными картами либо занести депо на достаточную сумму). Если не карта то забрать с текущего вы сможете либо с потерей 1% в день окончания депо, либо после отлежки 14 дней после окончания депо со "сбера". Там они будут лежать по сути бесплатно

Спасибо. Такое не подходит. Сумма маленькая,а телодвижений много.
В других банках,с валютными депо попроще? А то только грн депо пользуюсь. Мне бы положить через кассу и забрать через кассу без всяких карт
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:26

  mihasik написав:Мне бы положить через кассу и забрать через кассу без всяких карт

через кассу без карт - сима, укргаз, мега.
mephala
 
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  wig написав:
  Flamingo написав:Без открытия счета в валюте депозита Алла вам депо не откроет. А тут два пути - либо карта, либо текущий. В пакете ультра одну валютну карту можно открыть бесплатно.

И, новый фасткард, пока, бесплатно.

ну если фасткард даст оформить не списав с максимки за покупку валюты то прокатит.
mephala
 
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