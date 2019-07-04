Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:10

Уважаемая представитель,



я хотел бы с вашей помощью передать каротчным продуктам пожелание, дабы для кредитки Максимум Платинум фастлайн в Борисполе и Жулянах работал еще и на прилет. Для аналогичных дебеток (которые тоже МС Платинум и даже выглядят точно так же) работает, а для топовой кредитки - нет. Я бы даже отдельно заплатил за эту услугу, если добавить ее в тариф маркетинг не считает нужным.



Я не хочу апгрейдиться на пакет Пл Блэк Плюс, потому что тогда мне придется рассчитываться дебетками на 6к в месяц, чтобы сервисы работали. А я дебетками не расплачиваюсь, я только снимаю с них кэш. Неудобно.