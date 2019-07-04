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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7293729472957296

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:48

Re: Альфа-Банк

  wig написав:И, новый фасткард, пока, бесплатно.

Осталось убедиться, шо на Фасткард мона привязывать депо :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:54

  clientage написав:
  wig написав:И, новый фасткард, пока, бесплатно.

Осталось убедиться, шо на Фасткард мона привязывать депо :)

Вы правы.
В МАБе фасткард не появляется в списке на открытие депозита.
В апликухе - прямым текстом пишет "Отсутствуют счета, с которых можно открыть депозит в выбранной валюте".
Но! Это у меня еще фасткарта не активирована.
Получу пластик, и попробую еще раз.
Востаннє редагувалось wig в П'ят 05 лип, 2019 11:55, всього редагувалось 1 раз.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:55

  mephala написав:
  mihasik написав:Мне бы положить через кассу и забрать через кассу без всяких карт

через кассу без карт - сима, укргаз, мега.

Альянс?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:16

  mihasik написав:
  mephala написав:
  mihasik написав:Мне бы положить через кассу и забрать через кассу без всяких карт

через кассу без карт - сима, укргаз, мега.

Альянс?

Да там без карты у Вас получится. Кстати не забудьте про "бонус к депозиту" от минфина-финанс.юа.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:35

  VanKiss написав:
  Flamingo написав:
  VanKiss написав:Доброе утро. Подскажите есть кредитка Максимум,расчётная дата которой напр.6 число(открывалась 6го),я сегодня 5го пополняю её до устранения задолженности. Но 6го хочу оплатить новую покупку. Как система посчитает в таком случае? Она увидит, что сумма задолженности внесена и я смогу снова делать покупки? Или лучше не рисковать?


Новая покупка никак не повлияет на погашение, поскольку реально по счету уже будет проведена после РД. Вы главное правильно погасились чтобы деньги провелись по счету именно сегодня, потому как 6 не рабочий день и к примеру погашение через пимпу в моби-Мабе уже сегодня не применимо

Спасибо.

Хотелось бы подтвердить ваши слова ответом оф.преда банка Юлии.

Добрый день, VanKiss. Ответ curiousobro просто прекрасен: все проверено практикой!!! Так и есть :D
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:01

  Flamingo написав:
  mihasik написав:Альянс?

Да там без карты у Вас получится. Кстати не забудьте про "бонус к депозиту" от минфина-финанс.юа.

Ага,уже оформил;)
Только потом увидел,что ещё можно +50грн каждому, если по промокоду от друга...
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:12

Re: Альфа-Банк

Чата в МАБе не было или его выпилили?
Думал списаться через чат так как 0800 закрыли и тут облом...
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:05

Re: Альфа-Банк

Ув. Представитель банка, подскажите пожалуйста. Есть валюта на карте и заканчиваются несколько валютных депо открытых онлайн с Ультры. Можно спокойно дождаться когда все средства вернутся на карточный счёт, потом заказать через КЦ требуемую сумму и снять без комиссии?
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:10

Re: Альфа-Банк

Уважаемая представитель,

я хотел бы с вашей помощью передать каротчным продуктам пожелание, дабы для кредитки Максимум Платинум фастлайн в Борисполе и Жулянах работал еще и на прилет. Для аналогичных дебеток (которые тоже МС Платинум и даже выглядят точно так же) работает, а для топовой кредитки - нет. Я бы даже отдельно заплатил за эту услугу, если добавить ее в тариф маркетинг не считает нужным.

Я не хочу апгрейдиться на пакет Пл Блэк Плюс, потому что тогда мне придется рассчитываться дебетками на 6к в месяц, чтобы сервисы работали. А я дебетками не расплачиваюсь, я только снимаю с них кэш. Неудобно.
Seva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:20

  adamsmittttt написав:Ув. Представитель банка, подскажите пожалуйста. Есть валюта на карте и заканчиваются несколько валютных депо открытых онлайн с Ультры. Можно спокойно дождаться когда все средства вернутся на карточный счёт, потом заказать через КЦ требуемую сумму и снять без комиссии?

а в чем вы думаете может быть загвоздка?
в кассе 2 раза снятие в месяц без ограничений.
mephala
 
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