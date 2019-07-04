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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7294729572967297

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:49

Ироды, включите МАБ, пятница же... ) !
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:59

  mustbe написав:Ироды, включите МАБ, пятница же... ) !

еханный бабай... да хоть мобайл включите изверги :evil:
блин, понабирали в айти шантрапу всякую...
Востаннє редагувалось Stringer в П'ят 05 лип, 2019 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:00

смс-подтверждение карточных платежей у всех не ходят?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:01

Представителям банка - просьба прояснить ситуацию с интернет-банкингом и мобильным банкингом - не могу зайти ни в один сервис, что вообще происходит?
cosmoscube
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:02

Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.

Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile


Апликуха тож не грузится. Приплыли :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:06

  cosmoscube написав:что вообще происходит?

Походу - происходит пятница )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:08

Alfa_Bank Вы представляете какие потери понесут клиенты вашего банка по процентам за три дня, из за неработы сервисов банка в пятницу?
Кто будет это все компенсировать?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:24

  Solar_simfi написав:смс-подтверждение карточных платежей у всех не ходят?


Все смс-ки после покупок проходят мгновенно.
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:27

  Stringer написав:Alfa_Bank Вы представляете какие потери понесут клиенты вашего банка по процентам за три дня, из за неработы сервисов банка в пятницу?
Кто будет это все компенсировать?

фух, заработало... требую валерьянку или чашку, в компенсацию за потерю нервных клеток
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:17

  Hella написав:
  Solar_simfi написав:смс-подтверждение карточных платежей у всех не ходят?


Все смс-ки после покупок проходят мгновенно.

Не после, а для. Как-то сильно с задержкой приходило.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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З нами з: 10.08.11
Подякував: 26 раз.
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