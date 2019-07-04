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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:49
Ироды, включите МАБ, пятница же... ) !
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mustbe
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:59
mustbe написав:
Ироды, включите МАБ, пятница же... ) !
еханный бабай... да хоть мобайл включите изверги
блин, понабирали в айти шантрапу всякую...
Востаннє редагувалось Stringer
в П'ят 05 лип, 2019 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:00
смс-подтверждение карточных платежей у всех не ходят?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Solar_simfi
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:01
Представителям банка - просьба прояснить ситуацию с интернет-банкингом и мобильным банкингом - не могу зайти ни в один сервис, что вообще происходит?
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cosmoscube
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:02
Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile
Апликуха тож не грузится. Приплыли
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:06
cosmoscube написав:
что вообще происходит?
Походу - происходит пятница )
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mustbe
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:08
Alfa_Bank Вы представляете какие потери понесут клиенты вашего банка по процентам за три дня, из за неработы сервисов банка в пятницу?
Кто будет это все компенсировать?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:24
Solar_simfi написав:
смс-подтверждение карточных платежей у всех не ходят?
Все смс-ки после покупок проходят мгновенно.
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Hella
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:27
Stringer написав:Alfa_Bank
Вы представляете какие потери понесут клиенты вашего банка по процентам за три дня, из за неработы сервисов банка в пятницу?
Кто будет это все компенсировать?
фух, заработало... требую валерьянку или чашку, в компенсацию за потерю нервных клеток
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:17
Hella написав: Solar_simfi написав:
смс-подтверждение карточных платежей у всех не ходят?
Все смс-ки после покупок проходят мгновенно.
Не после, а для. Как-то сильно с задержкой приходило.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Solar_simfi
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