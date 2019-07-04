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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7295729672977298

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:31

Re: Альфа-Банк

Кто может ткнуть в то место ДКБО где прописано входит или не входит в грейс снятие налички с кредиток?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:39

  mephala написав:Кто может ткнуть в то место ДКБО где прописано входит или не входит в грейс снятие налички с кредиток?

додаток4
https://alfabank.ua/private-persons/cre ... ta-umovi-3
3.4.7.1. Дія Пільгового періоду не розповсюджується на суму (а) заборгованості, що виникла внаслідок зняття готівки з Рахунку та (б) заборгованості, яка повертається Клієнтом на умовах Програми «Моментальна розстрочка на карту» та (в) комісій / процентів чи інших платежів, сплата яких передбачена умовами Договору та цього Додатку № 4, які Клієнт сплачує за здійснення операцій по Рахунку та (г) заборгованості, що виникла внаслідок здійснення операцій з використанням Кредитної картки «Максимум-готівка», та (д) переказу з Рахунку на будьякий інший Рахунок в тому числі рахунок, що відкритий Клієнту в будь-якому іншому банку України (послуга «Переказ з карти на карту»). 3.4.8. Дата сплати Обов’я
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:06

vollena71
а пункт (б) часом не знаете про что речь?
это про досрочно погашенные рассрочки что ли?
а то офпред ранее говорила что досрочно погашенная рассрочка идет как покупка в день отмены и будет в грейсе...
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:09

  mephala написав:vollena71
а пункт (б) часом не знаете про что речь?
это про досрочно погашенные рассрочки что ли?
а то офпред ранее говорила что досрочно погашенная рассрочка идет как покупка в день отмены и будет в грейсе...

Судя по формулировке это не ДОсрочное погашение, а именно СРОЧНОЕ погашение рассрочки, то есть та сумма, которая автоматически перенеслась на общую задолженность в очередной РД и подлежит погашению в следующие, если мне не изменяет память, 25 дней (по крайней мере так было в то далекое время когда рассрочки были бесплатными). Вот они как бы не в грейсе.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:13

  Flamingo написав:
  mephala написав:vollena71
а пункт (б) часом не знаете про что речь?
это про досрочно погашенные рассрочки что ли?
а то офпред ранее говорила что досрочно погашенная рассрочка идет как покупка в день отмены и будет в грейсе...

Судя по формулировке это не ДОсрочное погашение, а именно СРОЧНОЕ погашение рассрочки, то есть та сумма, которая автоматически перенеслась на общую задолженность в очередной РД и подлежит погашению в следующие, если мне не изменяет память, 25 дней (по крайней мере так было в то далекое время когда рассрочки были бесплатными). Вот они как бы не в грейсе.

омг.
всегда считал что те суммы что перенеслись в РД с рассрочек на общею задолженность в грейсе сидят 25 дня...
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:14

  mephala написав:vollena71
а пункт (б) часом не знаете про что речь?
это про досрочно погашенные рассрочки что ли?
а то офпред ранее говорила что досрочно погашенная рассрочка идет как покупка в день отмены и будет в грейсе...

я так понимаю, что это не про досрочное погашение, а про всю сумму Моментальной рассрочки - она же не по льготному периоду погашается, а на своих условиях.
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:21

Через сайт нельзя открыть валютный депозит?
nijizafu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:21

  mephala написав:
  Flamingo написав:
  mephala написав:vollena71
а пункт (б) часом не знаете про что речь?
это про досрочно погашенные рассрочки что ли?
а то офпред ранее говорила что досрочно погашенная рассрочка идет как покупка в день отмены и будет в грейсе...

Судя по формулировке это не ДОсрочное погашение, а именно СРОЧНОЕ погашение рассрочки, то есть та сумма, которая автоматически перенеслась на общую задолженность в очередной РД и подлежит погашению в следующие, если мне не изменяет память, 25 дней (по крайней мере так было в то далекое время когда рассрочки были бесплатными). Вот они как бы не в грейсе.

омг.
всегда считал что те суммы что перенеслись в РД с рассрочек на общею задолженность в грейсе сидят 25 дня...

на то, что перенеслось на оплату в РД %%не начисляются. но общая - то сумма не до 55(62) дней без %%, а 3, 6 или сколько там месяцев и вообще по своей программе. поэтому и указано что льготный период на Моментальную рассрочку не распространяется
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:25

  nijizafu написав:Через сайт нельзя открыть валютный депозит?

через МАБ можно. Валютная карта есть?
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