mephala написав:Кто может ткнуть в то место ДКБО где прописано входит или не входит в грейс снятие налички с кредиток?
додаток4 https://alfabank.ua/private-persons/cre ... ta-umovi-3 3.4.7.1. Дія Пільгового періоду не розповсюджується на суму (а) заборгованості, що виникла внаслідок зняття готівки з Рахунку та (б) заборгованості, яка повертається Клієнтом на умовах Програми «Моментальна розстрочка на карту» та (в) комісій / процентів чи інших платежів, сплата яких передбачена умовами Договору та цього Додатку № 4, які Клієнт сплачує за здійснення операцій по Рахунку та (г) заборгованості, що виникла внаслідок здійснення операцій з використанням Кредитної картки «Максимум-готівка», та (д) переказу з Рахунку на будьякий інший Рахунок в тому числі рахунок, що відкритий Клієнту в будь-якому іншому банку України (послуга «Переказ з карти на карту»). 3.4.8. Дата сплати Обов’я
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vollena71 а пункт (б) часом не знаете про что речь? это про досрочно погашенные рассрочки что ли? а то офпред ранее говорила что досрочно погашенная рассрочка идет как покупка в день отмены и будет в грейсе...
mephala написав:vollena71 а пункт (б) часом не знаете про что речь? это про досрочно погашенные рассрочки что ли? а то офпред ранее говорила что досрочно погашенная рассрочка идет как покупка в день отмены и будет в грейсе...
Судя по формулировке это не ДОсрочное погашение, а именно СРОЧНОЕ погашение рассрочки, то есть та сумма, которая автоматически перенеслась на общую задолженность в очередной РД и подлежит погашению в следующие, если мне не изменяет память, 25 дней (по крайней мере так было в то далекое время когда рассрочки были бесплатными). Вот они как бы не в грейсе.
mephala написав:vollena71 а пункт (б) часом не знаете про что речь? это про досрочно погашенные рассрочки что ли? а то офпред ранее говорила что досрочно погашенная рассрочка идет как покупка в день отмены и будет в грейсе...
Судя по формулировке это не ДОсрочное погашение, а именно СРОЧНОЕ погашение рассрочки, то есть та сумма, которая автоматически перенеслась на общую задолженность в очередной РД и подлежит погашению в следующие, если мне не изменяет память, 25 дней (по крайней мере так было в то далекое время когда рассрочки были бесплатными). Вот они как бы не в грейсе.
омг. всегда считал что те суммы что перенеслись в РД с рассрочек на общею задолженность в грейсе сидят 25 дня...
mephala написав:vollena71 а пункт (б) часом не знаете про что речь? это про досрочно погашенные рассрочки что ли? а то офпред ранее говорила что досрочно погашенная рассрочка идет как покупка в день отмены и будет в грейсе...
я так понимаю, что это не про досрочное погашение, а про всю сумму Моментальной рассрочки - она же не по льготному периоду погашается, а на своих условиях.
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mephala написав:vollena71 а пункт (б) часом не знаете про что речь? это про досрочно погашенные рассрочки что ли? а то офпред ранее говорила что досрочно погашенная рассрочка идет как покупка в день отмены и будет в грейсе...
Судя по формулировке это не ДОсрочное погашение, а именно СРОЧНОЕ погашение рассрочки, то есть та сумма, которая автоматически перенеслась на общую задолженность в очередной РД и подлежит погашению в следующие, если мне не изменяет память, 25 дней (по крайней мере так было в то далекое время когда рассрочки были бесплатными). Вот они как бы не в грейсе.
омг. всегда считал что те суммы что перенеслись в РД с рассрочек на общею задолженность в грейсе сидят 25 дня...
на то, что перенеслось на оплату в РД %%не начисляются. но общая - то сумма не до 55(62) дней без %%, а 3, 6 или сколько там месяцев и вообще по своей программе. поэтому и указано что льготный период на Моментальную рассрочку не распространяется
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