Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:09

mephala написав: vollena71

а пункт (б) часом не знаете про что речь?

это про досрочно погашенные рассрочки что ли?

а то офпред ранее говорила что досрочно погашенная рассрочка идет как покупка в день отмены и будет в грейсе... а пункт (б) часом не знаете про что речь?это про досрочно погашенные рассрочки что ли?а то офпред ранее говорила что досрочно погашенная рассрочка идет как покупка в день отмены и будет в грейсе...

Судя по формулировке это не ДОсрочное погашение, а именно СРОЧНОЕ погашение рассрочки, то есть та сумма, которая автоматически перенеслась на общую задолженность в очередной РД и подлежит погашению в следующие, если мне не изменяет память, 25 дней (по крайней мере так было в то далекое время когда рассрочки были бесплатными). Вот они как бы не в грейсе.