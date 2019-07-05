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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7296729772987299

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 983
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 983
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 02:23

  Карамболь написав:
  wildlynx написав:
  Карамболь написав:
Вы сами проверяли-то сабж? через маб 50к и не копейкой больше даёт пополнить за день...


Недавно отправлял СЭП с Ultra грн 3 x 50000 грн. (а не 49999) в один день - все 150000 грн. ушли очередным "поездом" и дошли до Ощада в тот же день 8)
Для P2P согласно пункту 3.2.5 (входящий на дебет-карту) и 3.2.8 (исходящий) документа https://alfabank.ua/upload/dkbo_mab.pdf должно быть так: лимит операции 50000UAH, дневной лимит = месячный лимит = 150000UAH. Но входящий P2P на кредитку отличается (3.2.6): лимит операции = дневной = 50000UAH, месячный лимит = 300000UAH.

При чём тут сэп? изначально речь шла о p2p пополнении пакетной карты... попробуйте пополнить свою ультру картой другого банка через маб... тогда-то и наступит момент истины - 50к/день и не копейкой больше... :idea:


СЭП я упомянул только из-за странной суммы 49999 грн., которую тут иногда упоминают. Проходит ровно 50000 грн. за перевод - это то, что я точно проверял. А согласно документу, что я привел, по p2p на дебетку можно затянуть до 150к в день - 3мя порциями по 50к. А вот на кредитку - да, только 50к в день. Зато 300к в месяц.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 03:17

  Ethereum написав:Шановна Alfa_Bank!
Коли буде IBAN європейський. Прийшов в банк,в свій ВІП,а там навіть про таке не чули. Як же мені $ перевести з Європи?


Уся банківська система України переходить на використання IBAN згідно плану НБУ: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838 . На сайті Альфа-Банк дати аналогічні: https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... -iban-1821 . Тобто, до 5.08 до кожного існуючого рахунку автоматично формується IBAN, і з 5.08 по 31.10 включно будуть діяти як поточні реквізити (МФО + р.р.), так і IBAN. З 1.11 - тільки IBAN. І так, працівники відділень не завжди знають всі новини банку :)
wildlynx
 
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З нами з: 14.04.16
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 07:23

  wildlynx написав:
  Ethereum написав:Шановна Alfa_Bank!
Коли буде IBAN європейський. Прийшов в банк,в свій ВІП,а там навіть про таке не чули. Як же мені $ перевести з Європи?


Уся банківська система України переходить на використання IBAN згідно плану НБУ: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838 . На сайті Альфа-Банк дати аналогічні: https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... -iban-1821 . Тобто, до 5.08 до кожного існуючого рахунку автоматично формується IBAN, і з 5.08 по 31.10 включно будуть діяти як поточні реквізити (МФО + р.р.), так і IBAN. З 1.11 - тільки IBAN. І так, працівники відділень не завжди знають всі новини банку :)
только это для клиентов путаница,свободный депозит так и будет 2620,а эти в гнбу резвятся как дети,то карточки перевели с 2625 на 2620,теперь ебан из 26 циферок
никому не верю
sens
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