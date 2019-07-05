Додано: Суб 06 лип, 2019 02:23

Карамболь написав: wildlynx написав: Карамболь написав:

Вы сами проверяли-то сабж? через маб 50к и не копейкой больше даёт пополнить за день... Вы сами проверяли-то сабж? через маб 50к и не копейкой больше даёт пополнить за день...



Недавно отправлял СЭП с Ultra грн 3 x 50000 грн. (а не 49999) в один день - все 150000 грн. ушли очередным "поездом" и дошли до Ощада в тот же день

Для P2P согласно пункту 3.2.5 (входящий на дебет-карту) и 3.2.8 (исходящий) документа https://alfabank.ua/upload/dkbo_mab.pdf должно быть так: лимит операции 50000UAH, дневной лимит = месячный лимит = 150000UAH. Но входящий P2P на кредитку отличается (3.2.6): лимит операции = дневной = 50000UAH, месячный лимит = 300000UAH. Недавно отправлял СЭП с Ultra грн 3 x 50000 грн. (а не 49999) в один день - все 150000 грн. ушли очередным "поездом" и дошли до Ощада в тот же деньДля P2P согласно пункту 3.2.5 (входящий на дебет-карту) и 3.2.8 (исходящий) документадолжно быть так: лимит операции 50000UAH, дневной лимит = месячный лимит = 150000UAH. Но входящий P2P на кредитку отличается (3.2.6): лимит операции = дневной = 50000UAH, месячный лимит = 300000UAH.

При чём тут сэп? изначально речь шла о p2p пополнении пакетной карты... попробуйте пополнить свою ультру картой другого банка через маб... тогда-то и наступит момент истины - 50к/день и не копейкой больше... При чём тут сэп? изначально речь шла о p2p пополнении пакетной карты... попробуйте пополнить свою ультру картой другого банка через маб... тогда-то и наступит момент истины - 50к/день и не копейкой больше...

СЭП я упомянул только из-за странной суммы 49999 грн., которую тут иногда упоминают. Проходит ровно 50000 грн. за перевод - это то, что я точно проверял. А согласно документу, что я привел, по p2p на дебетку можно затянуть до 150к в день - 3мя порциями по 50к. А вот на кредитку - да, только 50к в день. Зато 300к в месяц.